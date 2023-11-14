Inilah 10 Mobil Bekas Rp40 Jutaan, Lengkap dari Toyota Hingga Hyundai

JAKARTA- Setidaknya ada 10 mobil bekas Rp40 jutaan yang bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin membeli mobil dengan budget terbatas. Saat ini, harga mobil baru di Indonesia memang tergolong cukup mahal.

Namun, tidak perlu khawatir karena banyak juga mobil bekas layak pakai yang harganya jauh di bawah harga-harga mobil baru.

Bahkan Anda bisa membawa pulang mobil bekas dengan harga kisaran Rp40 jutaan dengan berbagai macam jenis, mulai dari SUV, MPV, hingga Sedan.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023) berikut deretan 10 mobil bekas Rp40 jutaan yang mungkin bisa dijadikan referensi.