Inilah 10 Mobil Bekas Rp40 Jutaan, Lengkap dari Toyota Hingga Hyundai
Ilustrasi untuk 10 mobil bekas Rp40 jutaan (Foto: MNC/Fadli)
JAKARTA- Setidaknya ada 10 mobil bekas Rp40 jutaan yang bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin membeli mobil dengan budget terbatas. Saat ini, harga mobil baru di Indonesia memang tergolong cukup mahal.
Namun, tidak perlu khawatir karena banyak juga mobil bekas layak pakai yang harganya jauh di bawah harga-harga mobil baru.
Bahkan Anda bisa membawa pulang mobil bekas dengan harga kisaran Rp40 jutaan dengan berbagai macam jenis, mulai dari SUV, MPV, hingga Sedan.
Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023) berikut deretan 10 mobil bekas Rp40 jutaan yang mungkin bisa dijadikan referensi.
Daihatsu Charade Winner 1.6 M/T tahun 1993 harga Rp40 juta
Toyota Kijang Kapsul LSX-D M/T tahun 1997 harga Rp46,5 juta
Daihatsu Feroza M/T tahun 1995 harga Rp45 juta
Mitsubishi Kuda Diamond 2.0 M/T tahun 2004 harga Rp45 juta
Mitsubishi Galant 2.0 A/T tahun 1998 harga Rp48 juta
Honda Grand Civic 1.5 A/T tahun 1991 harga Rp45 juta
Hyundai Avega 1.5 GL M/T tahun 2008 harga Rp48 juta
Suzuki Escudo 1.5 JLX M/T tahun 1995 harga Rp45 juta
Suzuki Baleno 1.5 DX M/T tahun 2000 harga Rp47,5 juta
Toyota Soluna 1.5 GLi M/T tahun 2000 harga Rp47 juta