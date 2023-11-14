Agresif! Mercedes-Benz Luncurkan 7 Mobil Baru di Indonesia

JAKARTA - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) resmi luncurkan tujuh model terbaru untuk pasar Indonesia.

"Kenapa tujuh? Ini untuk menjawab keraguan, kami akan terus hadir di Indonesia. Pergantian manajmen tidak ada pengaruh atau mempengaruhi terget, justru ini memperkuat bisnis Mercedes-Benz di Indonesia," kata Kariyanto Hardjosoemarto, Sales & Marketing dari PT MBDI, disela acara bertajuk “The 7 Stars” di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Tentu langkah meluncurkan sederet mobil sekaligus jadi sebuah sorotan di Tanah air, dan pertama kali dilakukan.