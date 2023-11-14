Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Agresif! Mercedes-Benz Luncurkan 7 Mobil Baru di Indonesia

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:21 WIB
Agresif! Mercedes-Benz Luncurkan 7 Mobil Baru di Indonesia
Suasana peluncuran mobil terbaru Mercedes-Benz. (Doc. Okezone)




 

JAKARTA - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) resmi luncurkan tujuh model terbaru untuk pasar Indonesia.

"Kenapa tujuh? Ini untuk menjawab keraguan, kami akan terus hadir di Indonesia. Pergantian manajmen tidak ada pengaruh atau mempengaruhi terget, justru ini memperkuat bisnis Mercedes-Benz di Indonesia," kata Kariyanto Hardjosoemarto, Sales & Marketing dari PT MBDI, disela acara bertajuk “The 7 Stars” di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

 

Tentu langkah meluncurkan sederet mobil sekaligus jadi sebuah sorotan di Tanah air, dan pertama kali dilakukan.

Halaman:
1 2 3
      
