HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Toyota Vellfire? Rp5 Juta yang Paling Murah!

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:32 WIB
Berapa Pajak Toyota Vellfire? Rp5 Juta yang Paling Murah!
Berapa pajak Toyota Vellfire. (Doc. Instagram/nazamotors)
JAKARTA - Berapa Pajak Toyota Vellfire? Tentu ini merupakan hal yang penting untuk diketahui khususnya bagi Anda yang ingin memiliki mobil mewah satu ini.

Toyota Vellfire sendiri merupakan salah satu mobil MPV premium terbaik keluaran pabrikan Jepang, Toyota.

Mobil ini menawarkan kenyamanan dan kemewahan yang terbaik untuk penggunanya. Biaya pajak yang dikenakan pada Toyota Vellfire sangatlah beragam. Hal tersebut disesuaikan dengan tipe, transmisi, dan tahun keluarannya.

Penasaran dengan biayanya? Berikut biaya pajak mobil Toyota Vellfire dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023).

Biaya Pajak Toyota Vellfire

Vellfire 2008 - 2010

  • VELLFIRE 3.5 2WD AT 2008 Rp10.731.000
  • VELLFIRE 2.4 2008 Rp5.019.000
  • VELLFIRE 2.4 AT 2008 Rp5.019.000
  • VELLFIRE 2.4 V AT 2008 Rp5.691.000
  • VELLFIRE 2.4 2WD 2008 Rp5.019.000
  • VELLFIRE 2.4 2WD AT 2008 Rp5.019.000
  • VELLFIRE 2.4 2WD AT 2008 Rp4.893.000
  • VELLFIRE 3.5 2008 Rp10.731.000
  • VELLFIRE 3.5 AT 2008 Rp10.731.000
  • VELLFIRE 3.5 2WD 2008 Rp10.731.000
  • VELLFIRE 2.4 2009 Rp5.271.000
  • VELLFIRE 2.4 AT 2009 Rp5.271.000
  • VELLFIRE 2.4 V AT 2009 Rp6.111.000
  • VELLFIRE 2.4 2WD 2009 Rp5.271.000
  • VELLFIRE 2.4 2WD AT 2009 Rp5.271.000
  • VELLFIRE 2.4 2WD AT 2009 Rp5.271.000
  • VELLFIRE 3.5 AT 2009 Rp10.752.000
  • VELLFIRE X 2.4 AT 2010 Rp5.292.000
  • VELLFIRE Z 2.4 AT 2010 Rp5.712.000
  • VELLFIRE 2.4 AT 2010 Rp5.565.000
  • VELLFIRE 2.4 V AT 2010 Rp6.573.000
  • VELLFIRE 2.4 2WD AT 2010 Rp5.565.000
  • VELLFIRE 3.5 AT 2010 Rp10.857.000
  • VELLFIRE 3.5 V AT 2010 Rp10.857.000

Vellfire 2011 - 2020

  • VELLFIRE V 2.4 AT 2011 Rp6.888.000
  • VELLFIRE X 2.4 AT 2011 Rp5.880.000
  • VELLFIRE Z 2.4 AT 2011 Rp6.342.000
  • VELLFIRE 2.4 AT 2011 Rp5.838.000
  • VELLFIRE 2.4 V AT 2011 Rp6.888.000
  • VELLFIRE 2.4 2WD AT 2011 Rp5.838.000
  • VELLFIRE 3.5 AT 2011 Rp10.899.000
  • VELLFIRE V 2.4 AT 2012 Rp7.602.000
  • VELLFIRE X 2.4 AT 2012 Rp6.531.000
  • VELLFIRE Z 2.4 AT 2012 Rp7.056.000
  • VELLFIRE Z 3.5 AT 2012 Rp10.542.000
  • VELLFIRE 2.4 AT 2012 Rp6.720.000
  • VELLFIRE 2.4 V AT 2012 Rp7.602.000
  • VELLFIRE 3.5 AT 2012 Rp11.025.000
  • VELLFIRE V 2.4 AT 2013 Rp8.169.000
  • VELLFIRE X 2.4 AT 2013 Rp7.266.000
  • VELLFIRE Z GS 2.4 AT 2013 Rp7.476.000
  • VELLFIRE Z 2.4 AT 2013 Rp7.896.000
  • VELLFIRE ZG 2.4 AT 2013 Rp7.686.000
  • VELLFIRE 2.4 AT 2013 Rp7.749.000
  • VELLFIRE 2.4 V AT 2013 Rp8.169.000
  • VELLFIRE 3.5 AT 2013 Rp11.634.000
  • VELLFIRE X 2.4 AT 2014 Rp8.085.000
  • VELLFIRE Z GS 2.4 AT 2014 Rp9.198.000
  • VELLFIRE Z 2.4 AT 2014 Rp9.303.000
  • VELLFIRE ZG 2.4 AT 2014 Rp9.492.000
  • VELLFIRE 2.4 V AT 2014 Rp8.778.000
  • VELLFIRE 3.5 AT 2014 Rp15.099.000
  • VELLFIRE V 2.5 AT 2015 Rp12.726.000
  • VELLFIRE V 2.5 2WD AT 2015 Rp12.726.000
  • VELLFIRE X 2.4 AT 2015 Rp10.773.000
  • VELLFIRE X 2.5 AT 2015 Rp10.017.000
  • VELLFIRE X 2.5 2WD AT 2015 Rp8.379.000
  • VELLFIRE Z 2.4 AT 2015 Rp12.411.000
  • VELLFIRE Z 2.5 AT 2015 Rp11.235.000
  • VELLFIRE Z 2.5 AT 2015 Rp11.235.000
  • VELLFIRE ZA 2.5 AT 2015 Rp11.109.000
  • VELLFIRE ZA 2.5 2WD AT 2015 Rp11.109.000
  • VELLFIRE ZG 2.4 AT 2015 Rp11.655.000
  • VELLFIRE HYBRID EXECUTIVE LOUNGE 2.5 AT 2016 Rp21.966.000
  • VELLFIRE X 2.5 AT 2016 Rp11.970.000
  • VELLFIRE Z 2.5 AT 2016 Rp12.873.000
  • VELLFIRE ZG 2.5 AT 2016 Rp15.771.000
  • VELLFIRE ZG 2.5 2 WD AT 2016 Rp15.771.000
  • VELLFIRE 2.5 G AT 2016 Rp13.776.000
  • VELLFIRE HYBRID EXECUTIVE LOUNGE 2.5 AT 2017 Rp24.108.000
  • VELLFIRE X 2.5 AT 2017 Rp13.923.000
  • VELLFIRE ZA 2.5 AT 2017 Rp17.577.000
  • VELLFIRE ZG 2.5 AT 2017 Rp17.577.000
  • VELLFIRE ZG 2.5 2 WD AT 2017 Rp17.577.000
  • VELLFIRE 2.5 G AT 2017 Rp16.044.000
  • VELLFIRE ZG 2.5 AT 2018 Rp17.619.000
  • VELLFIRE ZG 2.5 2 WD AT 2018 Rp17.619.000
  • VELLFIRE 2.5 G AT 2018 Rp16.758.000
  • VELLFIRE ZG 2.5 AT 2019 Rp17.976.000
  • VELLFIRE 2.5 G AT 2019 Rp17.493.000
  • VELLFIRE 2.5 G AT 2020 Rp17.535.000

