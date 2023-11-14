Berapa Pajak Toyota Vellfire? Rp5 Juta yang Paling Murah!
, Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:32 WIB
Berapa pajak Toyota Vellfire. (Doc. Instagram/nazamotors)
JAKARTA - Berapa Pajak Toyota Vellfire? Tentu ini merupakan hal yang penting untuk diketahui khususnya bagi Anda yang ingin memiliki mobil mewah satu ini.
Toyota Vellfire sendiri merupakan salah satu mobil MPV premium terbaik keluaran pabrikan Jepang, Toyota.
Mobil ini menawarkan kenyamanan dan kemewahan yang terbaik untuk penggunanya. Biaya pajak yang dikenakan pada Toyota Vellfire sangatlah beragam. Hal tersebut disesuaikan dengan tipe, transmisi, dan tahun keluarannya.
Penasaran dengan biayanya? Berikut biaya pajak mobil Toyota Vellfire dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023).
Biaya Pajak Toyota Vellfire
Vellfire 2008 - 2010
VELLFIRE 3.5 2WD AT 2008 Rp10.731.000
VELLFIRE 2.4 2008 Rp5.019.000
VELLFIRE 2.4 AT 2008 Rp5.019.000
VELLFIRE 2.4 V AT 2008 Rp5.691.000
VELLFIRE 2.4 2WD 2008 Rp5.019.000
VELLFIRE 2.4 2WD AT 2008 Rp5.019.000
VELLFIRE 2.4 2WD AT 2008 Rp4.893.000
VELLFIRE 3.5 2008 Rp10.731.000
VELLFIRE 3.5 AT 2008 Rp10.731.000
VELLFIRE 3.5 2WD 2008 Rp10.731.000
VELLFIRE 2.4 2009 Rp5.271.000
VELLFIRE 2.4 AT 2009 Rp5.271.000
VELLFIRE 2.4 V AT 2009 Rp6.111.000
VELLFIRE 2.4 2WD 2009 Rp5.271.000
VELLFIRE 2.4 2WD AT 2009 Rp5.271.000
VELLFIRE 2.4 2WD AT 2009 Rp5.271.000
VELLFIRE 3.5 AT 2009 Rp10.752.000
VELLFIRE X 2.4 AT 2010 Rp5.292.000
VELLFIRE Z 2.4 AT 2010 Rp5.712.000
VELLFIRE 2.4 AT 2010 Rp5.565.000
VELLFIRE 2.4 V AT 2010 Rp6.573.000
VELLFIRE 2.4 2WD AT 2010 Rp5.565.000
VELLFIRE 3.5 AT 2010 Rp10.857.000
VELLFIRE 3.5 V AT 2010 Rp10.857.000
Vellfire 2011 - 2020
VELLFIRE V 2.4 AT 2011 Rp6.888.000
VELLFIRE X 2.4 AT 2011 Rp5.880.000
VELLFIRE Z 2.4 AT 2011 Rp6.342.000
VELLFIRE 2.4 AT 2011 Rp5.838.000
VELLFIRE 2.4 V AT 2011 Rp6.888.000
VELLFIRE 2.4 2WD AT 2011 Rp5.838.000
VELLFIRE 3.5 AT 2011 Rp10.899.000
VELLFIRE V 2.4 AT 2012 Rp7.602.000
VELLFIRE X 2.4 AT 2012 Rp6.531.000
VELLFIRE Z 2.4 AT 2012 Rp7.056.000
VELLFIRE Z 3.5 AT 2012 Rp10.542.000
VELLFIRE 2.4 AT 2012 Rp6.720.000
VELLFIRE 2.4 V AT 2012 Rp7.602.000
VELLFIRE 3.5 AT 2012 Rp11.025.000
VELLFIRE V 2.4 AT 2013 Rp8.169.000
VELLFIRE X 2.4 AT 2013 Rp7.266.000
VELLFIRE Z GS 2.4 AT 2013 Rp7.476.000
VELLFIRE Z 2.4 AT 2013 Rp7.896.000
VELLFIRE ZG 2.4 AT 2013 Rp7.686.000
VELLFIRE 2.4 AT 2013 Rp7.749.000
VELLFIRE 2.4 V AT 2013 Rp8.169.000
VELLFIRE 3.5 AT 2013 Rp11.634.000
VELLFIRE X 2.4 AT 2014 Rp8.085.000
VELLFIRE Z GS 2.4 AT 2014 Rp9.198.000
VELLFIRE Z 2.4 AT 2014 Rp9.303.000
VELLFIRE ZG 2.4 AT 2014 Rp9.492.000
VELLFIRE 2.4 V AT 2014 Rp8.778.000
VELLFIRE 3.5 AT 2014 Rp15.099.000
VELLFIRE V 2.5 AT 2015 Rp12.726.000
VELLFIRE V 2.5 2WD AT 2015 Rp12.726.000
VELLFIRE X 2.4 AT 2015 Rp10.773.000
VELLFIRE X 2.5 AT 2015 Rp10.017.000
VELLFIRE X 2.5 2WD AT 2015 Rp8.379.000
VELLFIRE Z 2.4 AT 2015 Rp12.411.000
VELLFIRE Z 2.5 AT 2015 Rp11.235.000
VELLFIRE Z 2.5 AT 2015 Rp11.235.000
VELLFIRE ZA 2.5 AT 2015 Rp11.109.000
VELLFIRE ZA 2.5 2WD AT 2015 Rp11.109.000
VELLFIRE ZG 2.4 AT 2015 Rp11.655.000
VELLFIRE HYBRID EXECUTIVE LOUNGE 2.5 AT 2016 Rp21.966.000
VELLFIRE X 2.5 AT 2016 Rp11.970.000
VELLFIRE Z 2.5 AT 2016 Rp12.873.000
VELLFIRE ZG 2.5 AT 2016 Rp15.771.000
VELLFIRE ZG 2.5 2 WD AT 2016 Rp15.771.000
VELLFIRE 2.5 G AT 2016 Rp13.776.000
VELLFIRE HYBRID EXECUTIVE LOUNGE 2.5 AT 2017 Rp24.108.000
VELLFIRE X 2.5 AT 2017 Rp13.923.000
VELLFIRE ZA 2.5 AT 2017 Rp17.577.000
VELLFIRE ZG 2.5 AT 2017 Rp17.577.000
VELLFIRE ZG 2.5 2 WD AT 2017 Rp17.577.000
VELLFIRE 2.5 G AT 2017 Rp16.044.000
VELLFIRE ZG 2.5 AT 2018 Rp17.619.000
VELLFIRE ZG 2.5 2 WD AT 2018 Rp17.619.000
VELLFIRE 2.5 G AT 2018 Rp16.758.000
VELLFIRE ZG 2.5 AT 2019 Rp17.976.000
VELLFIRE 2.5 G AT 2019 Rp17.493.000
VELLFIRE 2.5 G AT 2020 Rp17.535.000