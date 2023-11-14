Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Vellfire? Siapkan Modal Minimal Rp300 Jutaan

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:52 WIB
Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Vellfire? Siapkan Modal Minimal Rp300 Jutaan
Berapa harga mobil bekas Toyota Vellfire. (Doc. Toyota)
JAKARTA - Berapa harga mobil bekas Toyota Vellfire? Informasi ini penting teruntuk Anda yang ingin meminangnya dengan harga yang lebih terjangkau.

Toyota Vellfire jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) mewah ini di jajaran mobil bekas menjadi salah satu yang paling diburu konsumen.

Ini karena tampang kendaraan satu ini sangat elegan menyerupai Alphard, yang mana sama di jajaran kategori mobil mewah Toyota. Perbedaannya, hanya Vellfire terlihat lebih stylish dan agresif.

Berbicara harga, Toyota Vellfire dapat ditemukan di berbagai portal website mobil bekas dibandrol dengan harga yang sangat beragam sesuai dengan tahun produksi dan tipe mobil, sekitar Rp300-900 jutaan.

Halaman:
1 2 3
      
