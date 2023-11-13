5 Tips Atasi HP Lemot Agar Balik Ngebut Seperti Baru

JAKARTA – HP Anda terasa lemot? Hal itu bisa saja terjadi sebab beberapa alasan yang berbeda. Misal, terlalu banyak aplikasi yang berjalan pada latar belakang dapat menggunakan sumber daya sistem dan menyebabkan kinerja menurun.

Ponsel dengan spesifikasi perangkat keras yang rendah mungkin tidak dapat menangani beban kerja yang lebih berat, menyebabkan kinerja yang lambat. Adapun pembaruan sistem operasi yang tidak sesuai dengan perangkat keras tertentu dapat menyebabkan kinerja menurun. Ini dapat terjadi jika perangkat keras tidak cukup kuat untuk menjalankan versi terbaru dari sistem operasi.

Lantas, apa yang perlu pengguna lakukan untuk atasi HP lemot agar dapat kembali optimal? Simak lima tips berikut ini.

1. Mulai Ulang Perangkat (Restart)

Melakukan restart dapat membantu menyegarkan sistem operasi ponsel. Proses ini dapat membantu menyelesaikan masalah kecil atau sementara yang mungkin memengaruhi kinerja sistem.

Apalagi, jika penyebab kelambatan ponsel adalah sistem aplikasi latar belakang yang mengganggu. Sehingga, memulai ulang perangkat dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

2. Kosongkan Ruang Penyimpanan

Ponsel yang memiliki penyimpanan hampir penuh cenderung mengalami kinerja yang lebih lambat. Dengan mengosongkan ruang penyimpanan, Anda memberikan ruang lebih pada sistem operasi dan aplikasi untuk beroperasi dengan lancar.

Untuk mengosongkan ruang penyimpanan, Anda dapat melakukan beberapa tindakan, seperti menghapus aplikasi yang tidak diperlukan, menghapus file atau foto yang tidak diperlukan, memindahkan file ke penyimpanan eksternal, dan menghapus cache aplikasi secara berkala.