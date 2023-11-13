Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Tips Atasi HP Lemot Agar Balik Ngebut Seperti Baru

Redaksi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |20:23 WIB
5 Tips Atasi HP Lemot Agar Balik <i>Ngebut</i> Seperti Baru
Cara mengatasi HP lemot (Foto: unsplash)
A
A
A

JAKARTA – HP Anda terasa lemot? Hal itu bisa saja terjadi sebab beberapa alasan yang berbeda. Misal, terlalu banyak aplikasi yang berjalan pada latar belakang dapat menggunakan sumber daya sistem dan menyebabkan kinerja menurun.

Ponsel dengan spesifikasi perangkat keras yang rendah mungkin tidak dapat menangani beban kerja yang lebih berat, menyebabkan kinerja yang lambat. Adapun pembaruan sistem operasi yang tidak sesuai dengan perangkat keras tertentu dapat menyebabkan kinerja menurun. Ini dapat terjadi jika perangkat keras tidak cukup kuat untuk menjalankan versi terbaru dari sistem operasi.

Lantas, apa yang perlu pengguna lakukan untuk atasi HP lemot agar dapat kembali optimal? Simak lima tips berikut ini.

1. Mulai Ulang Perangkat (Restart) 

Melakukan restart dapat membantu menyegarkan sistem operasi ponsel. Proses ini dapat membantu menyelesaikan masalah kecil atau sementara yang mungkin memengaruhi kinerja sistem.

Apalagi, jika penyebab kelambatan ponsel adalah sistem aplikasi latar belakang yang mengganggu. Sehingga, memulai ulang perangkat dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

2. Kosongkan Ruang Penyimpanan

Ponsel yang memiliki penyimpanan hampir penuh cenderung mengalami kinerja yang lebih lambat. Dengan mengosongkan ruang penyimpanan, Anda memberikan ruang lebih pada sistem operasi dan aplikasi untuk beroperasi dengan lancar. 

Untuk mengosongkan ruang penyimpanan, Anda dapat melakukan beberapa tindakan, seperti menghapus aplikasi yang tidak diperlukan, menghapus file atau foto yang tidak diperlukan, memindahkan file ke penyimpanan eksternal, dan menghapus cache aplikasi secara berkala.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/56/2937880/main-hp-saat-hujan-bikin-tersambar-petir-ini-jawabannya-9BQcjdQHQ4.jpg
Main HP Saat Hujan Bikin Tersambar Petir? Ini Jawabannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/57/2937562/7-cara-mengatasi-speaker-hp-kemasukan-air-HRvxwp6JSb.jpeg
7 Cara Mengatasi Speaker HP Kemasukan Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/57/2935988/5-rekomendasi-ponsel-mid-range-terbaik-tahun-2023-mulai-dari-rp3-jutaan-ub1cAfuSJF.jpeg
5 Rekomendasi Ponsel Mid-Range Terbaik Tahun 2023, Mulai dari Rp3 Jutaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/57/2935977/deretan-smartphone-dengan-snapdragon-8-gen-3-yang-akan-masuk-ke-indonesia-kQgy7xFFpD.jpeg
Deretan Smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang akan Masuk ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/57/2934280/5-hp-entry-level-terbaik-2023-spesifikasi-oke-dan-harga-terjangkau-keyX5rNyeo.jpeg
5 HP Entry-Level Terbaik 2023, Spesifikasi Oke dan Harga Terjangkau!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/57/2931761/6-ponsel-tahan-air-yang-cocok-dipinang-di-musim-hujan-afwb7un4XL.jpeg
6 Ponsel Tahan Air yang Cocok Dipinang di Musim Hujan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement