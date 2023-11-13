10 Rekomendasi HP Buatan Indonesia, Berikut Harganya

ADA 10 rekomendasi handphone buatan Indonesia dapat jadi pilihan koleksi Anda. Beberapa buatan Indonesia ini memiliki kualitas dan spesifikasi apik yang tidak kalah dengan handphone buatan luar negeri.

Apalagi harganya yang murah bisa membuat Anda bisa menggunakan telepon seluler dengan kualitas terbaik.

Berikut adalah 10 rekomendasi handphone buatan asli Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Luna Warrior X

Luna Warrior X merupakan handphone outdoor yang sangat ramah kantong. Hanya dibanderol seharga Rp2,9 juta handphone ini telah dibekali chipset MediaTek Helio G37 dan kapasitas baterai 10000 mAh. Dalam urusan kamera, handphone ini juga dibekali dengan kamera beresolusi 64 MP yang cukup untuk kebutuhan fotografimu.

2. Luna V6

Luna V6 menjadi rekomendasi keluaran Luna berikutnya. Harga rilisnya hanya sekitar Rp 1,6 juta. Meski begitu, handphone ini memiliki spesifikasi layaknya handphone kekinian seperti chipset UNISOC Tiger T606 dan baterai 5000 mAh.