Pulau Baru Muncul di Jepang Akibat Erupsi Gunung Merapi

SEBUAH pulau baru muncul dari Samudera Pasifik, tepatnya di lepas pantai Jepang. Pulau tersebut muncul setelah letusan gunung berapi bawah laut yang belum lama ini terjadi.

Para astronot dari Badan Antariksa Eropa (ESA) kemudian berhasil mengabadikan foto pulau baru tersebut. Daratan baru itu berada sekitar 1 kilometer di lepas pantai pulau Iwo Jima, Jepang.

Sebagaimana dilansir dari Live Science, Senin (13/11/2023), sebelumnya, gunung berapi bawah laut meletus pada 21 Oktober dan aktivitasnya meningkat selama 10 hari berikutnya.

Pada tanggal 30 Oktober, ledakan terjadi setiap beberapa menit. Letusan tersebut melontarkan bongkahan batu besar ke udara dan mengeluarkan semburan gas dan abu setinggi 50 meter.

Para astronot dari ESA menyebut sejak gunung berapi tersebut mulai meletus, abu vulkanik dan bebatuan telah menumpuk membentuk pulau baru, yang kini juga terlihat dari luar angkasa.

Gambar diambil dengan kamera satelit Landsat 9 pada 3 November. Gambar telah dirilis ke publik dan menunjukkan Iwo Jima, yang terletak sekitar 1.200 km selatan Tokyo sebelum dan sesudah letusan.