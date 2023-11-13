Ternyata Ini 3 Kelemahan HP China yang Belum Banyak Orang Tahu

Ilustrasi untuk kelemahan HP China yang belum banyak orang tahu (Foto: Okezone/Unsplash)

JAKARTA - Setidaknya ini 3 kelemahan HP China yang belum banyak orang tahu sehingga kerap merasa tertipu usai membeli produk sejenis.

HP China memang dikenal dengan harga yang cukup murah sehingga banyak orang yang tertarik untuk membelinya. Namun demikian, tentu ada konsekuensi yang harus dibayar nantinya dengan harga yang terjangkau tersebut.

Jadi jangan kaget ada risiko dari kualitas HP China yang masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan yang lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023), berikut kelemahan HP China yang belum banyak orang tahu.

1. Desain atau Kualitas Kurang Mantap

Produk HP China banyak digemari karena diperkuat dengan spesifikasi mewah namun harganya cukup ramah.

Salah satunya adalah HP Xioami Pocophone F1 yang laris jadi rebutan masyarakat. Produk ini dibekali dengan spesifikasi tinggi menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845. Namun tetap saja terdapat banyak keluhan khususnya pada desain dan build quality.

Bila ditelisik dari material body, produk ini menggunakan plastik polikarbonat. Kemudian dipangkasnya fitur penting, seperti konektivitas NFC.

Meski terkesan minor namun kekurangan ini bisa saja berakibat fatal. Misalnya HP yang gampang panas pada Xiaomi Redmi 2. Ada juga kasus Xiaomi Mi A1, seri pertama Xiaomi yang menggunakan stock Android.