5 Fakta HyperOS yang Siap Saingi Kompetitor Xiaomi

JAKARTA - HyperOS milik Xiaomi menjadi salah satu sistem operasi yang menarik perhatian para pencinta teknologi. Diluncurkan pada 26 Oktober kemarin pada seri Xiaomi 14, OS ini digadang-gadang memiliki banyak peningkatan untuk para MiFans, --sebutan fans Xiaomi.

HyperOS sendiri baru diluncurkan di China, dan belum ada kepastian kapan OS tersebut diluncurkan secara global. Namun banyak fakta menarik dari HyperOS yang tidak boleh Anda lewatkan. Berikut rangkumannya.

1. Sempat Ditudut Jiplak iOS Apple

Awal tampilan HyperOS sempat diawarnai kritik. Salah satunya adalah kemiripan tampilannya dengan iOS milik Apple. Pengguna X dengan akun @appleintro bahkan menyebut HyperOS telah menjiplak iOS. Dia menyebut control center milik HyperOS sangat mirip dengan yang dimiliki sistem operasi iOS.

2. Daftar perangkat yang kebagian duluan

Dalam laporan Gizchina beberapa waktu terakhir, HyperOS yang berbasis Android 14 akan lebih dulu dinikmati oleh sejumlah perangkat anyar dari Xiaomi, selain seri Xiaomi 14. Berikut daftar perangkat yang kebagian HyperOS duluan:

Xiaomi 13: OS1.0.0.3.UMCMIXM

Xiaomi 13 Pro: OS1.0.0.3.UMBMIXM

Xiaomi 13 Ultra:OS1.0.0.3.UMAMIXM

Xiaomi 13T: OS1.0.0.1.UMFMIXM

Xiaomi 13T Pro: OS1.0.0.1.UMLMIXM

Xiaomi 12T Pro: OS1.0.0.2.ULFEUXM

Xiaomi 12T: OS1.0.0.3.ULQMIXM

Xiaomi 11T: OS1.0.0.2.UKWMIXM

Xiaomi Pad 6: OS1.0.0.2.UMZMIXM