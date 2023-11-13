Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Fakta HyperOS yang Siap Saingi Kompetitor Xiaomi

Redaksi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:18 WIB
5 Fakta HyperOS yang Siap Saingi Kompetitor Xiaomi
Fakta HyperOS milik Xiaomi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - HyperOS milik Xiaomi menjadi salah satu sistem operasi yang menarik perhatian para pencinta teknologi. Diluncurkan pada 26 Oktober kemarin pada seri Xiaomi 14, OS ini digadang-gadang memiliki banyak peningkatan untuk para MiFans, --sebutan fans Xiaomi.

HyperOS sendiri baru diluncurkan di China, dan belum ada kepastian kapan OS tersebut diluncurkan secara global. Namun banyak fakta menarik dari HyperOS yang tidak boleh Anda lewatkan. Berikut rangkumannya.

1. Sempat Ditudut Jiplak iOS Apple

Awal tampilan HyperOS sempat diawarnai kritik. Salah satunya adalah kemiripan tampilannya dengan iOS milik Apple. Pengguna X dengan akun @appleintro bahkan menyebut HyperOS telah menjiplak iOS. Dia menyebut control center milik HyperOS sangat mirip dengan yang dimiliki sistem operasi iOS.

2. Daftar perangkat yang kebagian duluan

Dalam laporan Gizchina beberapa waktu terakhir, HyperOS yang berbasis Android 14 akan lebih dulu dinikmati oleh sejumlah perangkat anyar dari Xiaomi, selain seri Xiaomi 14. Berikut daftar perangkat yang kebagian HyperOS duluan:

Xiaomi 13: OS1.0.0.3.UMCMIXM

Xiaomi 13 Pro: OS1.0.0.3.UMBMIXM

Xiaomi 13 Ultra:OS1.0.0.3.UMAMIXM

Xiaomi 13T: OS1.0.0.1.UMFMIXM

Xiaomi 13T Pro: OS1.0.0.1.UMLMIXM

Xiaomi 12T Pro: OS1.0.0.2.ULFEUXM

Xiaomi 12T: OS1.0.0.3.ULQMIXM

Xiaomi 11T: OS1.0.0.2.UKWMIXM

Xiaomi Pad 6: OS1.0.0.2.UMZMIXM

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/57/3161334/mesin_cuci_xiaomi-rZ5g_large.jpg
Xiaomi Luncurkan Mesin Cuci Pintar, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/57/3152604/redmi_pad_2-W5ir_large.jpg
Xiaomi Luncurkan Redmi Pad 2 Dibanderol Nyaris Rp2 Juta, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/57/3141825/xiaomi_redmi_13x-WPfT_large.jpg
Xiaomi Redmi 13x Meluncur Dibanderol Rp1 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/57/3135912/xiaomi-mvGs_large.jpg
Xiaomi Geser Huawei Jadi Smartphone Paling Laris di China, Apple Melorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/57/3133730/xiaomi-ZcPF_large.jpg
Xiaomi Diduga Tuntut Karyawan Bekerja hingga Hampir 12 Jam, Cuti Bisa Kena Penalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/57/2972915/mulai-dirilis-bertahap-ini-cara-cek-pembaruan-hyperos-pada-hp-xiaomi-anda-LEAIIFIfhR.jpg
Mulai Dirilis Bertahap, Ini Cara Cek Pembaruan HyperOS pada HP Xiaomi Anda
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement