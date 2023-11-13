JAKARTA - HyperOS milik Xiaomi menjadi salah satu sistem operasi yang menarik perhatian para pencinta teknologi. Diluncurkan pada 26 Oktober kemarin pada seri Xiaomi 14, OS ini digadang-gadang memiliki banyak peningkatan untuk para MiFans, --sebutan fans Xiaomi.
HyperOS sendiri baru diluncurkan di China, dan belum ada kepastian kapan OS tersebut diluncurkan secara global. Namun banyak fakta menarik dari HyperOS yang tidak boleh Anda lewatkan. Berikut rangkumannya.
1. Sempat Ditudut Jiplak iOS Apple
Awal tampilan HyperOS sempat diawarnai kritik. Salah satunya adalah kemiripan tampilannya dengan iOS milik Apple. Pengguna X dengan akun @appleintro bahkan menyebut HyperOS telah menjiplak iOS. Dia menyebut control center milik HyperOS sangat mirip dengan yang dimiliki sistem operasi iOS.
2. Daftar perangkat yang kebagian duluan
Dalam laporan Gizchina beberapa waktu terakhir, HyperOS yang berbasis Android 14 akan lebih dulu dinikmati oleh sejumlah perangkat anyar dari Xiaomi, selain seri Xiaomi 14. Berikut daftar perangkat yang kebagian HyperOS duluan:
Xiaomi 13: OS1.0.0.3.UMCMIXM
Xiaomi 13 Pro: OS1.0.0.3.UMBMIXM
Xiaomi 13 Ultra:OS1.0.0.3.UMAMIXM
Xiaomi 13T: OS1.0.0.1.UMFMIXM
Xiaomi 13T Pro: OS1.0.0.1.UMLMIXM
Xiaomi 12T Pro: OS1.0.0.2.ULFEUXM
Xiaomi 12T: OS1.0.0.3.ULQMIXM
Xiaomi 11T: OS1.0.0.2.UKWMIXM
Xiaomi Pad 6: OS1.0.0.2.UMZMIXM