HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Kecil Toyota Itu Apa Saja? Ini Pilihan yang Menarik untuk Dimiliki

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |23:30 WIB
Mobil Kecil Toyota Itu Apa Saja? Ini Pilihan yang Menarik untuk Dimiliki
Ilustrasi untuk ragam mobil kecil dari Toyota (Foto: Instagram/@automarkas_caracas)
JAKARTA- Pabrikan otomotif raksasa asal Jepang, Toyota, memang sudah mendunia dengan berbagai mobil rakitannya yang laris dipasaran. Mulai dari Sedan, SUV, MPV hingga mobil kecil hatchback turut dipasarkan juga secara global.

Khusus pasar Indonesia kendaraan kecil turut mendominasi penjualan mereka. Hal itu dikarenakan bahwa mobil kecil Toyota menawarkan kepraktisan, mesin irit dan bandel hingga kabin yang luas dan lapang meski dimensi kecil dan terbatas.

Lantas apa saja mobil kecil hatchback rekomendasi yang sudah dibuat dan dipasarkan hingga terlaris di Indonesia? Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (13/11/2023).

Mobil Kecil Toyota Itu Apa Saja?

1. Toyota Yaris

Mobil kecil Toyota yang pertama dan terlaris yakni seri Hatchback seperti Yaris. Mobil satu ini di era peluncurannya tahun 2006 memilki tampilan yang sporty dengan kelegaan kabin dan kepraktisan yang juara. Tidak hanya itu saja, mesin yang diusung juga terbilang irit dan bertenaga dengan rubrikasi mesin 1NZ-FE VVT-i 4 silinder segaris berkapasitas 1.497 cc dengan transmisi manual dan AT konvensional.

Hingga saat ini penjualan mobil Yaris terbaru seri Joker juga masih sangat baik dan laris dipasaran. Mobil satu ini bisa kamu miliki dengan rentan harga mulai dari Rp60 juta-Rp190 jutaan mulai dari keluaran lama hingga terbaru 2023.

2. Toyota Agya

Mobil kecil Toyota yang juga tidak kalah laris dipasaran selain Yaris yaitu Toyota Agya. Kendaraan satu ini masuk dalam kategori LCGC yang sangat diminati banyak orang dari seluruh kalangan.

Hal itu dikarenakan bahwa body yang diusung cukup modern dan irit bahan bakar. Jika kamu tertarik untuk memilikinya maka kamu bisa tebus Toyota Agya mulai dari Rp74 Juta- Rp130 jutaan dari berbagai tipe dan tahun pembuatan.

