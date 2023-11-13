Pilih Sesuai Kebutuhan, Inilah 25 Mobil Bekas Modern di Bawah Rp50 Juta

Ilustrasi untuk 25 mobil bekas modern dengan harga di bawah Rp50 juta (Foto: Freepik)

JAKARTA - Bagi kamu yang sedang mencari mobil bekas dengan harga di bawah Rp50 Juta maka simak ulasan satu ini dengan detail dan mendalam. Sebab ada banyak pilihan yang bisa kamu perhitungkan untuk membeli mobil seken dengan budget terbatas.

Mobil bekas belakangan ini memang sedang digandrungi oleh banyak masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa mobil bekas memiliki harga yang sangat menarik dan terjangkau untuk dibeli. Terlebih membeli mobil bekas dinilai value for money ketimbang membeli mobil baru saat ini yang sudah terlampau sangat mahal.

Namun terkadang saking banyaknya unit mobil seken yang tersebar di Indonesia membuat para masyarakat bingung untuk memilihnya. Maka dari itu perhatikan ulasan satu ini supaya kamu tidak salah dalam meminang mobil bekas impianmu.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (13/11/2023) terkait 25 mobil bekas dibawah Rp50 juta.

25 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta

1. Honda Jazz IDSI Tahun 2005

Hatchback sporti seperti Honda Jazz IDSI tahun 2005, ternyata bisa kamu pinang dan bawa langsung di rumah dengan harga mulai dari Rp50 jutaan saja. Sebab mobil satu ini sangat sporty dan disukai oleh anak-anak muda masa kini.

2. Toyota Starlet Kapsul 1991

Rekomendasi mobil bekas yang patut dimiliki dengan harga Rp40 jutaan adalah Toyota Starlet Kapsul tahun 1991. Hatchback tersebut saat ini sedang digoreng oleh para pecinta otomotif Tanah Air bahkan mulai digemari oleh anak muda generasi Z. Untuk dapat meminangnya kamu hanya perlu menyiapkan dana mulai dari Rp30 juta -Rp40 jutaan untuk mendapatkan Toyota Starlet Kapsul.

3. Proton Savvy AT Tahun 2008 Mulai Rp43 juta

Rekomendasi mobil bekas ketiga yang bisa kamu dipertimbangkan untuk dibeli yaitu Proton savvy AT Tahun 2008. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan bahwa mobil satu ini tergolong muda dan memiiki desain perpaduan unik dan sporty.

Unsur sport pada mobil ini terbesar pada lubang knalpot yang diposisikan di bagian tengah bumper belakang sehingga meningkatkan aura sporty serta sangat cocok untuk anak muda. Bagi kamu yang ingin meminangnya maka siapkan dana mulai dari Rp43 juta untuk mendapatkan mobil khas negeri Jiran Malaysia.

4. Honda City Type Z

Honda City Type Z juga masuk dalam salah satu kendaraan rekomendasi yang patut dibeli. Bagaimana tidak, mobil elegan satu ini ternyata sudah mematok harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp35 juta-Rp40 juta, pembeli bisa merasakan kemewahan serta rasa berkendara yang nyaman dari mesin 1.5L D15B SOHC Vtec (Persona non-Vtec) yang terkenal irit dan bandel

5. KIA Carens

Mobil kelima yang dijual di bawah harga Rp50 juta yakni KIA Carens. Mobil satu ini menarik untuk dimiliki karena memiliki konfigurasi jok 3 baris dengan desain yang unik dan nyaman.

Tidak hanya itu saja, KIA Carens tergolong mobil yang irit dipakai di rute kombinasi kota Jabodetabek. Akan tetapi jika ingin meminangnya pastikan memilih unit yang tepat supaya tidak banyak jajan dan perbaikan. Untuk harganya sendiri KIA Carens mematok harga pasaran mulai dari Rp35 juta-Rp50 jutaan .

6. Suzuki Karimun Estilo 2005

Mobil selanjutnya yang menarik untuk dimiliki adalah Suzuki Karimun Estilo GX tahun 2005 Hatchback satu ini memilki desain unik kompak serta rasa mengemudi yang argonomis. Untuk harga Karimun Estilo dibanderol mulai harga Rp50 juta.

7. KIA Karnival Tahun 2000

Mobil bekas berikutnya yang menarik untuk dibeli di bawah harga Rp50 jutaan yaitu KIA Karnival tahun 2000an. Mobil satu ini memiliki dimensi besar dan sangat mewah pada eranya. Sebab pada interiornya, KIA Karnival sudah dibekali captain seat, pintu sliding door serta sun roof yang memberikan kesan lega dan keren. Untuk dapat meminangnya maka siapkan dana mulai dari Rp34 jutaan- Rp50 jutaan.

8. Hyundai Trajet 2000

Mobil selanjutnya yang bisa dibeli di bawah Rp50 juta yaitu Hyundai Trajet. Mobil satu ini cukup mewah di era peluncurannya tahun 2000. Sebab kendaran satu ini dibekali kabin luas, kapten seat, pintu sliding door hingga adanya sun roof. Tidak heran bila MPV satu ini sangat layak dijadikan sebagai mobil keluarga.

9. Daihatsu Xenia LI MT Tahun 2005

Mobil bekas kesembilan yang dijual dengan harga rentang di bawah Rp50 juta yaitu Daihatsu Xenia LI MT Tahun 2005. Di era kemunculannya tahun 2005 silam, mobil satu ini sangat fenomenal.

Bagaimana tidak, mobil 3 baris ini menawarkan pengalaman menarik mulai dari desain eksterior, interior yang bagus dan simple. Tidak hanya itu saja, harga yang stabil dan juga mesin yang tidak rewel juga memicu harganya tetap bertahan.

10. Suzuki APV Tahun 2005

Mobil bekas selanjutnya dengan harga di bawah Rp50 juta yaitu ada Suzuki APV Tahun 2005. Di era peluncurannya, kendaraan satu ini juga tidak kalah populernya dengan pesaingnya yaitu Xenia. Sebab APV menawarkan kelapangan kabin yang luas dan nyaman untuk penumpang dan keluarga. Tidak hanya itu saja, bahan bakar yang irit juga jadi penentu banyak orang memilih mobil tersebut untuk dipinang.

11. Isuzu Panther Royal 1996-1999

Pilihan mobil berikutnya dengan budget di bawah Rp50 jutaan yaitu ada Isuzu Panther tipe Royal. Rajanya diesel ini memang sangat memikat hati banyak masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, mobil dengan konfigurasi 2.500cc diesel ini terkenal luas kabinnya, mesinnya badak dan sanggup melahap berbagai medan terjal di Indonesia.

12. Mitsubishi Kuda

Mobil bekas yang bisa pilihan yaitu ada Mitsubishi Kuda. Kendaraan roda empat satu ini sangat popular diera kemunculannya di tahun 2000an. Sebab body yang gagah serta ruang kabin yang luas dan nyaman membuat mobil ini laris dibeli.

Mitsubishi kuda memiliki 3 varian mesin yang masuk di Indonesia yaitu 1.6 liter, 2.0 liter dan 2,5 liter diesel. Jika kamu ingin memilih mobil yang hemat bahan bakar maka beli Mitsubishi Kuda dengan varian 2.5 liter diesel

13. Toyota Kijang Kapsul 1996-1998

Mobil bekas selanjutnya yang turut menjadi perhatian banyak orang yaitu Toyota Kijang Kapsul lansiran tahun 1996 sampai 1998. Mobil satu ini memang sangat popular pada eranya dana menempati harga yang cukup stabil seiring berjalannya waktu. Untuk dapat meminangnya maka siapkan uang mulai Rp45 juta-Rp50 jutaan untuk tipe SX, SSX, SX, LX, LSX, LGX

14. Nissan Xtrail (T30) Tahun 2005

Siapa sangka bahwa dengan budget di bawah Rp50 jutaan, kamu ternyata sudah bisa membeli seekor SUV tangguh yaitu Nissan Xtrail T30 Tahun 2005 loh. Mengapa bisa? Sebab saat ini pasar mobil Xtrail sangat terjangkau sehingga mengiurkan untuk dibeli.

Bagi kamu yang ingin membeli SUV dengan mesin QR25DE tersebut maka mesti menyiapkan dana mulai dari Rp40 juta - Rp60 jutaan sesuai dengan kondisi mobil dan masa aktif pajak tersebut