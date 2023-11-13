Cuman Ada Rp60 Juta Dapat Mobil Apa Ya? Simak 8 Rekomendasi Pilihan Kendaraan Awet dan Badak

JAKARTA- Masih banyak masyarakat yang seperti kebingungan bila cuman ada Rp60 juta dapat mobil apa ya? Karena banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dengan budget Rp60 juta ternyata bisa dipergunakan untuk membeli mobil bekas.

Unit kendaraan yang didapat juga banyak pilihan merk, kelas dan segmen yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembeli.

Namun pada ulasan satu ini akan membahas tentang rekomendasi mobil badak dan awet dengan budget minim kisaran Rp60 jutaan. Lalu unit apa yang bisa kamu pinang?

Persiapkan diri, pikiran dan pilihan matang sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (13/11/2023) terkait pilihan rekomendasi mobil awet dan badak dengan budget kisaran Rp60 jutaan.

8 Rekomendasi Mobil Awet dan Badak Harga Rp60 Juta

1. Toyota Vios Asli Tahun 2005

Toyota Vios asli menjadi salah satu solusi terbaik bagi kamu yang ingin meminang mobil murah berkualitas dengan harga di bawah Rp60 juta. Harga yang murah ditetapkan karena mobil satu ini dijamin keawetan mesinnya karena telah dipercaya sebagai kendaraan bekas armada taksi di Indonesia. Meski begitu, Vios memiliki kelengkapan fitur yang baik seperti AC, model sporty dengan konfigurasi jok yang nyaman disinggahi.

2. Mitsubishi Kuda

Mobil bekas kedua yang bisa pilihan yaitu ada Mitsubishi Kuda. Kendaraan roda empat satu ini sangat popular diera kemunculannya di tahun 2000an. Sebab body yang gagah serta ruang kabin yang luas dan nyaman membuat mobil ini laris dibeli.

Mitsubishi kuda memiliki 3 varian mesin yang masuk di Indonesia yaitu 1.6 liter, 2.0 liter dan 2,5 liter diesel. Jika kamu ingin memilih mobil yang hemat bahan bakar maka belilah Mitsubishi Kuda dengan varian 2.5 liter diesel

3. Isuzu Panther Royal Tahun 1996-1999

Pilihan mobil keenam dengan budget di 60 jutaan yaitu ada Isuzu Panther tipe Royal. Rajanya diesel ini memang sangat memikat hati banyak masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, mobil dengan konfigurasi 2.500cc diesel ini terkenal luas kabinnya, mesinnya badak dan sanggup melahap berbagai medan terjal di Indonesia.

4. Toyota Soluna XLi M/T, GLi M/T, dan GLi A/T

Mobil berikutnya yang bisa kamu beli dengan budget Rp60 jutaan yaitu Toyota Soluna. Sedan satu ini sangat nyaman dikendarai dan sangat irit konsumsi BBM. Sebab mobil satu ini dibekali dengan mesin 5A-FE.DOHC 4 Silinder segaris 16 katup yang cukup legendaris di eranya.

Bahkan harga mobil Soluna di pasaran dengan kondisi gres bisa kurang dari budget Rp60 juta yang telah ditentukan. Dengan begitu kamu bisa memiliki kembalian uang yang cukup banyak untuk disimpan menjadi tabungan.