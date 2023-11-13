Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

PEVS 2024 Optimistis Dongkrak Penjualan Kendaraan Listrik di Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |14:30 WIB
PEVS 2024 Optimistis Dongkrak Penjualan Kendaraan Listrik di Indonesia
Suasana PEVS 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Gelaran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 akan berlangsung pada 31 April-5 Mei mendatang, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran itu diyakini dapat mendongkrak penjualan kendaraan listrik di Indonesia.

PEVS yang merupakan pameran khusus kendaraan listrik berusaha mendorong masyarakat untuk beralih. Terlebih, pameran tahun depan akan digelar dengan konsep yang lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Periklindo, Tenggono Chuandra Phoa, menyebut target PEVS 2024. Namun, dirinya mengaku tidak mematok jumlah motor listrik yang terjual sepanjang pameran, melainkan melalui pendapatan selama enam hari gelaran.

“Kami targetkan transaksi mencapai Rp400 miliar selama PEVS 2024, dan ini komposisinya untuk semua (produk yang dijual), mulai motor listrik, mobil listrik, dan lain-lain,” kata Tenggono saat ditemui di Kemayoran, beberapa waktu lalu.

Pameran PEVS 2024 juga akan menyuguhkan berbagai edukasi mengenai kendaraan listrik untuk menghilangkan keraguan masyarakat. Penggunaan venue yang lebih luas juga memungkinkan pihak penyelenggara menyediakan area test ride lebih luas.

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko menyebut PEVS 2024 bakal menyajikan interaksi langsung antara konsumen pengunjung pameran dengan produsen. Itu tidak hanya menambah edukasi masyarakat, tapi juga menumbuhkan minat terhadap kendaraan listrik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
