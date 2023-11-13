Mobil Apa Saja yang Ada di GTA 5? Ini Jawabannya

Ilustrasi untuk mobil apa saja yang ada di GTA 5 (Foto: Kotaku)

JAKARTA- Para gamer masih banyak yang bertanya-tanya mobil apa saja yang ada di GTA 5? Karena setiap player Grand Theft Auto 5 pasti sangat membutuhkan daftar koleksi mobil saat melakukan aksi balapan, kejar-kejaran, ataupun untuk melarikan diri dari musuh saat menjalankan misi dalam game.

Banyak sekali pilihan mobil yang bisa kamu gunakan di game GTA 5. Namun mayoritas para pemain banyak yang mencari mobil paling keren di GTA 5 untuk dikoleksi atau menjadi andalannya.

Player seringkali bingung untuk memilih mobil idaman mereka. Banyaknya pilihan mobil di dalam game tersebut membuat para pemain bingung ketika ingin memilih yang cocok untuk gameplay mereka.

Dirangkum dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023), berikut adalah jawaban mobil apa saja yang ada di GTA 5?

9 Zentorno

Mobil Zentorno dari Pegassi muncul untuk GTA V dan juga Grand Theft Auto Online. Secara desain mobil ini mengambil inspirasi yang cukup besar dari Lamborghini Sesto Elemento.

Desain dari Zentorno ini fokus terhadap desain yang agresif dan menaklukkan berbagai efek aerodinamika. Zentorno adalah salah satu mobil tercepat dalam soal akselerasi dan top speed yang luar biasa.

Tidak hanya itu, Zentorno memiliki suspensi yang rendah dan distribusi berat yang merata. Sehingga mobil ini sangat responsif dan bisa digunakan untuk belok dengan kecepatan tinggi.

8. Grotti Itali RSX

Grotti Itali RSX adalah salah satu mobil tercepat di GTA V. Namanya pasti terdengar akrab karena terinspirasi dari mobil sungguhan.

Karena model ini sebagian besar didasarkan pada Ferrari SF90 Stradale. Jadi ini adalah mobil sport dengan kecepatan luar biasa, seperti yang bisa Anda bayangkan.

Mobil ini bisa melaju dan mencapai kecepatan 217,74 km/jam. Jadi mobil ini akan meninggalkan kita dengan kecepatan luar biasa dan terus menjadi pilihan yang sangat menarik bagi semua pemain di GTA V.

Tentu saja harganya yang sangat mahal dan salah satu yang paling mahal dalam permainan. Untuk mendapatkannya, Anda harus membayar USD3.5 juta.

7 Turismo R

Desain dari mobil Turismo R ini sangat terinspirasi dari mobil milik Ferrari yakni LaFerrari. Inspirasi tersebut bisa sangat terlihat dari bumper depan dan badan belakang.

Selain itu, Turismo R juga merupakan mobil balap listrik. Menjadi mobil balap listrik tentunya punya kelebihan dalam game ini. Kelebihan tersebut adalah power yang dimiliki akan tetap stabil ketika mengganti gigi.

Tidak hanya desain yang bagus, mobil Turismo R ini memiliki performa yang sangat bagus. Akselerasi dan top speed yang dimilikinya sangat luar biasa sehingga bisa menyaingi berbagai mobil sports lainnya.

6 T20

Legenda mobil sports McLaren P1 menjadi inspirasi dari mobil GTA 5 dengan model bernama T20.

T20 mengambil berbagai inspirasi, terutama dari McLaren P1. Selain itu, mobil ini mendapatkan inspirasi lampu depan dan bumper depan dari McLaren 12C.

Untuk masalah performa, akselerasi dan top speed yang bisa kamu capai akan sangat memuaskan dengan T20. Sayangnya, handling dari mobil ini tidak begitu bagus dan kamu akan kesusahan untuk balapan di jalan yang ramai akan kendaraan.

5 The Principe Deveste Eight

Mobil keempat ini merupakan mobil yang berbasis pada mobil konsep Devel Sixteen dari Timur Tengah. Mobil ini memang merupakan model yang tidak disiapkan untuk dijual. Tapi penciptanya telah mencatat model ini untuk membuatnya di GTA V. Mobil ini mencapai kecepatan 212.03 km/jam

Harganya juga jauh lebih mahal dari yang sebelumnya. Sesuatu yang membuat banyak orang tidak memilihnya, karena agak lebih lambat dan jauh lebih mahal dari yang sebelumnya.

Jika Anda ingin memiliki mobil ini di GTA V, Anda harus membayar USD1.8 juta. Meskipun mahal tapi bagaimanapun juga, itu masih merupakan mobil dengan kecepatan luar biasa yang perlu dipertimbangkan.

4 Bravado Banshee 900R

Para pemain GTA 5 pasti mengenal Bravado Banshee 900R yang masuk dalam jajaran mobil favorit pemain yang banyak dicari.

Mobil ini berkecepatan sebesar 210,8 km per jam. Meski tidak secepat kedua mobil sebelumnya, mobil ini masih menjadi yang terbaik dan diminati.

Harga untuk bisa mendapatkan Bravado Banshee 900R juga cukup terjangkau, yaitu sekitar USD565 ribu.