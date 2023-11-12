Advertisement
Okezone.com
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Watch Selamatkan Pengguna dari Serangan Jantung

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |14:00 WIB
Apple Watch Selamatkan Pengguna dari Serangan Jantung
Ilustrasi pemantau kesehatan Apple Watch (Foto: Istimewa)
A
A
A

OKLAHOMA - Fitur pemantau kesehatan di Apple Watch sukses menyelamatkan nyawa pengguna. Kali ini dikisahkan oleh seorang wanita asal Oklahoma, Amerika Serikat bernama Judith Luebke. 

Melansir New York Post, Minggu (12/11/2023), Luebke mengaku selamat dari serangan jantung setelah dua tahun lalu Apple Watch yang dia kenakan mendeteksi masalah kesehatan di tubuhnya.

Menurutnya, kala itu di bulan Januari tahun 2021 dia mendapati Apple Watch-nya memberitahu bahwa dirinya menderita A-fib atau fibrilasi atrium. Kondisi ini terjadi saat jantung berdetak sangat cepat dan tidak teratur.

Luebke mengaku semula tidak menghiraukan pemberitahuan tersebut dan menganggap apa yang dia derita bukan masalah serius. Namun hati kecilnya meminta untuk mencoba berkonsultasi ke dokter.

Keesokan harinya, Luebke terlebih dahulu mengadukan kegelisahannya kepada bos tempat dia bekerja. Sang bos kemudian meminta dirinya agar segera datang ke dokter.

"Saya berbicara dengan bos saya pagi itu dan dia berkata 'kamu harus pergi sekarang'. Dia berkata jika saya menunggu di akhir pekan, saya mungkin tidak akan selamat," kenang Luebke.

Halaman:
1 2
      
