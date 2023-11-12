Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Bikin Surat Lamaran Kerja Pakai ChatGPT, Cepat dan Mudah!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |19:30 WIB
Cara Bikin Surat Lamaran Kerja Pakai ChatGPT, Cepat dan Mudah!
Cara pakai ChatGPT (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Penggunaan ChatGPT sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang bisa digunakan adalah membuat surat lamaran pekerjaan yang dapat menarik hati para HRD.

Membuat surat lamaran kerja menggunakan ChatGPT juga bisa menghemat waktu bagi pelamar kerja. Lantas bagaimana cara membuat surat lamaran kerja menggunakan ChatGPT? Berikut ulasannya.

1. Login ke ChatGPT

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengunjungi situs ChatGPT lalu login menggunakan akun yang telah dibuat. Jika belum, buat akun atau masuk menggunakan Google atau akun Microsoft.

2. Minta ChatGPT untuk menulis surat lamaran kerja

Selanjutnya minta ChatGPT untuk menulis surat lamaran untuk lowongan yang tersedia di perusahaan yang ingin dilamar. Sertakan pula informasi pengalaman yang ingin disorot di surat lamaran.

Untuk hasil yang lebih jelas, masukan rincian pengalaman secara spesifik. Tapi perlu diingat, semakin banyak informasi yang disematkan maka akan semakin panjang surat lamaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement