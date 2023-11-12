Cara Bikin Surat Lamaran Kerja Pakai ChatGPT, Cepat dan Mudah!

JAKARTA - Penggunaan ChatGPT sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang bisa digunakan adalah membuat surat lamaran pekerjaan yang dapat menarik hati para HRD.

Membuat surat lamaran kerja menggunakan ChatGPT juga bisa menghemat waktu bagi pelamar kerja. Lantas bagaimana cara membuat surat lamaran kerja menggunakan ChatGPT? Berikut ulasannya.

1. Login ke ChatGPT

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengunjungi situs ChatGPT lalu login menggunakan akun yang telah dibuat. Jika belum, buat akun atau masuk menggunakan Google atau akun Microsoft.

2. Minta ChatGPT untuk menulis surat lamaran kerja

Selanjutnya minta ChatGPT untuk menulis surat lamaran untuk lowongan yang tersedia di perusahaan yang ingin dilamar. Sertakan pula informasi pengalaman yang ingin disorot di surat lamaran.

Untuk hasil yang lebih jelas, masukan rincian pengalaman secara spesifik. Tapi perlu diingat, semakin banyak informasi yang disematkan maka akan semakin panjang surat lamaran.