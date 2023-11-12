Microsoft Haramkan Karyawan Pakai ChatGPT, Kenapa?

MICROSOFT mulai mengharamkan karyawan mereka memakai ChatGPT. Langkah dilakukan untuk sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan, seperti dilansir dari Engadget, Sabtu (11/11/2023).

Microsoft mengumumkan aturan tersebut di situs web resminya dan memblokir ChatGPT di perangkat mereka. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan data perusahaan agar sifatnya tetap rahasia.

Raksasa teknologi itu menyarankan karyawannya untuk berhati-hati dengan chatbot AI dan menambahkan bahwa hal itu berlaku untuk layanan AI lainnya, termasuk generator gambar AI Midjourney.

Kebijakan ini sangat menarik, mengingat Microsoft merupakan investor terbesar di OpenAI. Microsoft pada Januari lalu bahkan berjanji menggelontorkan 10 miliar dolar AS untuk pengembangan ChatGPT.

Alat bertenaga AI yang diluncurkan untuk produknya, seperti chatbot Bing, juga menggunakan model bahasa besar OpenAI. Namun Microsoft tetap mewanti bahwa ChatGPT adalah layanan pihak ketiga yang harus diwanti.

"Meskipun benar bahwa [perusahaan] telah berinvestasi di OpenAI, dan bahwa ChatGPT memiliki perlindungan bawaan untuk mencegah penggunaan yang tidak patut, situs web tersebut tetap merupakan layanan eksternal pihak ketiga," tulis Microsoft dalam pengumumannya.