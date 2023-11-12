Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Microsoft Haramkan Karyawan Pakai ChatGPT, Kenapa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |11:30 WIB
Microsoft Haramkan Karyawan Pakai ChatGPT, Kenapa?
Microsoft larang karyawan pakai ChatGPT (Foto: Istimewa)
A
A
A

MICROSOFT mulai mengharamkan karyawan mereka memakai ChatGPT. Langkah dilakukan untuk sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan, seperti dilansir dari Engadget, Sabtu (11/11/2023). 

Microsoft mengumumkan aturan tersebut di situs web resminya dan memblokir ChatGPT di perangkat mereka. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan data perusahaan agar sifatnya tetap rahasia.

Raksasa teknologi itu menyarankan karyawannya untuk berhati-hati dengan chatbot AI dan menambahkan bahwa hal itu berlaku untuk layanan AI lainnya, termasuk generator gambar AI Midjourney.

Kebijakan ini sangat menarik, mengingat Microsoft merupakan investor terbesar di OpenAI. Microsoft pada Januari lalu bahkan berjanji menggelontorkan 10 miliar dolar AS untuk pengembangan ChatGPT.

Alat bertenaga AI yang diluncurkan untuk produknya, seperti chatbot Bing, juga menggunakan model bahasa besar OpenAI. Namun Microsoft tetap mewanti bahwa ChatGPT adalah layanan pihak ketiga yang harus diwanti.

"Meskipun benar bahwa [perusahaan] telah berinvestasi di OpenAI, dan bahwa ChatGPT memiliki perlindungan bawaan untuk mencegah penggunaan yang tidak patut, situs web tersebut tetap merupakan layanan eksternal pihak ketiga," tulis Microsoft dalam pengumumannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/57/3033756/surface_pro_11-NOYM_large.jpg
Surface Pro 11 dan Laptop 7 dengan Chip Snapdragon X Elite Meluncur, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/57/3031951/microsoft-8YiQ_large.jpg
Larang Ponsel Android, Microsoft Wajibkan Karyawannya di China Gunakan iPhone untuk Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/57/3029925/copilot-wRqM_large.jpg
Copilot Kini Bisa Digunakan untuk Atur Ponsel Android via Windows 11
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/57/3021855/micosoft-Q5UZ_large.jpg
Gara-Gara Masalah Keamanan, Microsoft Tunda Luncurkan Fitur Recall AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012998/peringatan_penembakan_massal_di_sekolah_dasar_robb_uvalde_texas_as-Plen_large.jpg
META dan Microsoft Dituntut Terkait Penembakan yang Tewaskan 19 Siswa Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/57/3011151/microsoft-3i1N_large.jpg
Microsoft Luncurkan PC AI Copilot+, Dilengkapi Fitur Pelacakan Recall
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement