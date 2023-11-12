5 Video Youtube Paling Banyak di Like, Salah Satunya Tembus 52 Juta

JAKARTA- Banyak publik dunia dan Tanah Air yang pasti masih penasaran apa saja deretan video Youtube paling banyak di like. Pasalnya banyak yang meyakini bahwa video Youtube yang paling banyak di like berasal dari kalangan para Youtuber dunia.

Namun sayangnya anggapan banyak orang tersebut ternyata salah besar dan keliru. Sebab video Youtube paling banyak di like nyatanya berasal dari kanal lagu yang diciptakan oleh beberapa kalangan para musisi dunia.

Supaya mengobati rasa penasaran kamu maka simak ulasan satu ini untuk mengetahui lebih lanjut selengkapnya. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (12/11/2023) terkait 5 video Youtube paling banyak di like.

5 Video Youtube Paling Banyak di Like

1. Despacito Karya Luis Fonsi featuring Daddy Yankee

Video pertama yang memiliki like terbanyak di dunia yaitu sebuah video klip lagu Despacito. Karya musik garapan Luis Fonsi featuring Daddy Yankee berhasil membuat gempar dan banyak diminati dunia di era kemunculannya pada 12 Januari 2017. Hingga saat ini total like yang sudah dimiliki oleh video musik Despacito mencapai 52,27 juta like.

2. See You Again Karya Wiz Khalifa featuring Charlie Puth

Video kedua Youtube yang memiliki banyak like yaitu pada konten video klip lagu See you Again. Lagu karya Wiz Khalifa featuring Charlie Puth ini juga tidak kalah menggemparkan dunia di era peluncurannya pada 6 April 2015. Sebab sampai saat ini total like pada video tersebut mencapai 41 juta likes.

Karya musik tersebut dibuat bertepatan dengan berpulangnya aktor ternama Fast The Furious bernama Brian O’Conner alias Paul Walker karena kecelakaan naas menggunakan Porsche Carrera GT.