Mirip Steve Jobs, Buku Biografi Elon Musk akan Diangkat ke Layar Lebar

NEW YORK – Buku biografi miliarder, Elon Musk dilaporkan akan segera diangkat menjadi sebuah film oleh perusahaan hiburan independen di Amerika Serikat, A24. Kisah miliarder asal Afrika Selatan ini diketahui telah ditulis oleh biografer terkenal bernama Walter Isaacson yang sekaligus akan menjadi dasar adaptasi film.

Dilansir dari situs The Verge, Minggu (12/11/2023), film biografi yang berfokus pada pemilik Tesla, SpaceX, hingga platform X ini dikabarkan masih dalam tahap pengerjaan dan akan melibatkan seorang sutradara besar yang dikenal lewat kesuksesan film The Whale, Darren Aronofsky.

Meskipun belum ada penulis atau anggota tim kreatif film lainnya yang diumumkan, namun pembuatan film biografi ini kembali mengingatkan pada sederet kesuksesan film biografi yang mengisahkan berbagai tokoh terkenal lainnya.

Contohnya film Steve Jobs karya sutradara Danny Boyle, yang juga didasarkan pada biografi yang ditulis oleh Isaacson telah diterima dengan baik di tahun 2015. Bahkan, Michael Fassbender selaku aktor utama yang berperan sebagai sang pendiri Apple tersebut berhasil memenangkan nominasi aktor terbaik.

Maka dari itu, tidak mengherankan lagi ketika A24 bertekad memproduksi proyek film biografi semacam itu. Dengan banyak bab yang mungkin masih tersisa untuk kisah Elon Musk di masa depan, film ini menjadi lebih menarik seiring dengan proses produksi yang akan digarap dalam waktu dekat. (Chasna Alifia Sya’bana)

