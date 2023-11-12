12 HP yang Kameranya Mirip iPhone, Dijamin Jernih Natural Mirip Kamera DSLR

JAKARTA - Mari melihat 12 HP yang kameranya mirip iPhone sebagai referensi bagi yang membutuhkan. Jika membeli Iphone terasa tak berat karena harganya yang terlampau mahal mungkin deretan smartphone satu ini cocok untuk dimiliki.

Pasalnya smartphone satu ini digadang-gadang memiliki kemiripan dengan ponsel Iphone terkait kualitas kamera dan gambar yang dihasilkannya.

Mulai dari kerjernihan daya tangkap kamera yang sangat halus hingga pencahayaan yang detail membuat deretan smartphone satu ini banyak diborong karena hasil foto dan video menyerupai kamera Iphone.

Bagi kalian yang penasaran maka simak informasi melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (12/11/2023) terkait 12 HP yang kameranya mirip iPhone.

12 HP yang Kameranya Mirip iPhone

1. Huawei P50 Pro

Smartphone pertama yang memiliki hasil jepretan kamera menyerupai iphone yaitu Huawei P50 Pro. Ponsel satu ini digadang-gadang memiliki kecanggihan dari segi kualitas fotografi yang mulus. Hal itu dibuktikan melalui spesifikasinya yang hadir dengan konfigurasi quad camera 50MP True Chroma Camera (wide) + 40 MP True-Chroma Camera (B/W) + 64 MP (Telephoto) + 13 MP (ultrawide). Sedangkan kamera selfie-nya punya resolusi 13MP dengan fitur True-Chroma.

2. OnePlus 10 Pro 5G

Smartphone kedua yang memiliki kualitas gambar menyerupai Iphone adalah One Plus 10 Pro 5G. Meski tidak banyak orang memilikinya, namun bagi para user banyak yang puas dengan kualitas kamera yang sangat jelas dan detail bahkan di kondisi redup.

Hal itu dikarenakan dari spesifikasinya yang mengusung triple camera 48 MP (wide) dengan OIS dan Laser AF + 8 MP (telephoto) dengan zoom optik 3,3x dan OIS + 50 MP (ultrawide) dengan sensor Samsung JN1. Tidak hanya itu saja, kamera depannya juga dibekali lensa 32MP (wide) yang lebih cerah, nyata dan natural.

3. Sony Xperia 1 III

Smartphone ketiga yang banyak diburu karena kualitas kamera yang bagus menyerupai Iphone adalah Sony Xperia 1 III. Brand elektronik satu ini memang tidak pernah main-main dalam merancang berbagai produk mereka khususnya didunia fotografi.

Sebab melirik dari spesifikasinya, Sony Xperia 1 III dibekali dengan quad camera 12 MP (wide) dengan OIS & Dual Pixel PDAF + 12 MP (telephoto) dengan 4,4x optical zoom & OIS + 12 MP (ultrawide) dengan Dual Pixel PDAF + 0,3 MP (depth). Tentu saja dari berbagai formula yang dimilikinya membuat hasil gambar dan video yang ditampilkan sangat natural dan tajak ala kamera DSLR.

4. Asus Zenfone 8

Asuse Zenfone 8 juga meramaikan pasar dunia handphone dengan meluncurkan seru Asus Zenfone 8. Meski hp ini terkenal dengan kualitas mesinnya yang bandel karena mampu mendukung game, namun siapa sangka jika hasil jepretan yang dihasilkannya juga sangat mulus dan mudah dalam penggunaan dan pengaturannya.

5. OPPO Find X5 Pro

Smartphone Oppo ternyata diam-diam juga mengeluarkan smartphone seri Find X5 Pro terbaru di Tanah Air. Seakan tidak mau kalah saing dengan Asus, Oppo lantas menampilkan wujud HP terbaru dengan kualitas jepretan gambar yang cukup tajam dan jernih.

Hal ini dikarenakan bahwa pabrikan ini menanampak spek kamera dengan resolusi 50MP (wide) dengan OIS (3-axis sensor-shift & 2-axis lens-shift) + 13 MP (telephoto) dengan 2x optical zoom + 50 MP (ultrawide).

6. OnePlus 9 Pro

Smartphone selanjutnya yang dipercaya banyak orang memiliki hasil jepretan gambar dan video yang bagus yaitu OnePlus 9 Pro. Sebab para pengguna merasakan sangat puas dengan kualitas gambar yang dihasilkan pada smartphone satu ini dengan speksifikasi kamera 48MP, dengan konfigurasi tiga kamera belakang tambahan, yaitu kamera ultra-wide 50MP, telephoto 8MP, dan kamera monochrome 2MP.

7. Xiaomi Mi 11 Ultra

Pabrikan asal China yatu Xiaomi ternyata juga mengeluarkan seri ponsep Xiaomi MI 11 Ultra di pasaran. Banyak dari pengguna yang merasakan puas dengan segala fitur unggulan yang dimiliki oleh Xiaomi.

Salah satu paling terasa perbedaanya yakni terkait kamera berkonfigurasi 50MP + 48MP + 48MP dengan zoom digital hingga 120x jernih tanpa cacat. Tidak hanya itu kualitas videonya juga dinilai mampuni karena dijamin anti-blur karena stabilitas tingkat tinggi.

8. Google Pixel 6 Pro

Pabrikan Google ternyata juga sempat mengeluarkan ponsel unggulan yang menjamin hasil jepretan dengan kualitas terbaik yaitu Google Pixel 6 Pro. Sebab secara spesifikasinya, smartphone satu ini mengusung konfigurasi triple camera beresolusi 50 MP (wide) + 48 MP (telephoto) + 12 MP (ultrawide). Berkat keunggulan tersebut kamera itu mampu melakukan 4x optical zoom dan 20x super res zoom tanpa pecah sedikitpun. Keren.