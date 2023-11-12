Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Begini Tampilan Skuter Listrik Lambretta Elettra di EICMA 2023

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |14:18 WIB
Begini Tampilan Skuter Listrik Lambretta Elettra di EICMA 2023
Lambretta Elettra (Foto: Istimewa)
A
A
A

MILAN - Seiring kemajuan zaman, produsen kendaraan bermotor gencar beralih ke ranah elektrifikasi. Salah satunya adalah merek Eropa, Lambretta.

Terbaru mereka menghadirkan skuter listrik konsep pada ajang EICMA 2023, di Milan, Italia. Skuter listrik yang diberi nama Elettra itu bahkan dikabarkan siap diproduksi.

Melansir Rideapart, versi produksi Lambretta Elettra akan dibuat sama dengan versi konsepnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsumen mendapatkan skuter listrik yang sesuai dengan ekspektasi mereka.

Secara spesifikasi, Lambretta Elettra dibekali dengan motor penggerak permament magnet synchronous motor (PMSM) 4 kW. Motor penggerak ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 11 kW atau setara 15 hp dan torsi puncak 258 Nm.

Skuter listrik ini dapat melaju dengan kecepatan tertinggi hingga 110 km/jam, dengan tiga mode berkendara, yakni Eco, Ride, dan Sport. Elettra dapat menempuh jarak 127 kilometer dalam sekali pengisian daya penuh, dengan asumsi rata-tata kecepatan 40 km/jam.

Apabila berkendara dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam, maka jarak tempuh skuter listrik ini akan turun sekitar 60 kilometer. Daya jangkaunya juga bisa dipengaruhi beberapa faktor lain, seperti kondisi angin dan medan jalan.

Lambretta membekali baterai Elettra dengan lihium-ion berkapasitas 4,6 kWh dengan pengisian skitar 5,5 jam menggunakan daya sebesar 220 volt. Tersedia juga pengisian cepat, yang dapat mengisi dari 0-80 persen dalam waktu 36 menit.

Soal dimensi, skuter listrik ini memiliki berat bersih 135 kilogram, yang mana sangat ringan untuk ukuran motor listrik. Sementara ketinggian jok 780 mm yang masih nyaman bagi pengguna apabila skuter ini masuk ke kawasan Asia.

