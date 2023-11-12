Berapa Harga Rubicon 4 Pintu? Bikin Kantong Pejuang UMR Menangis

JAKARTA- Harga sebuah unit Jeep Rubicon 4 pintu sudah pasti tidaklah murah dan membuat siapapun gigit jari melihatnya. Sebab kehadiran SUV kekar dan gagah ini di Indonesia masuk kategori barang mewah yang kerap digunakan oleh para pesohor hingga pemerintahan.

Maka dari itu sudah pasti harga yang tercantum cukup menguras rekening dan tabungan kamu. Lantas berapa harga yang ditaksir dari sebuah unit Jeep Rubicon 4 pintu?

Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (12/11/2023).

Berapa Harga Rubicon 4 Pintu

Jeep Rubicon pada dasarnya merupakan sebuah mobil besar nan mewah impian para kaum Adam dari berbagai kalangan dan genre umur. Bagaimana tidak, mobil satu ini menawarkan sebuah ketangguhan yang tidak dimiliki oleh pabrikan lainnya yaitu mampu untuk digunakan di medan apapun dari yang biasa hingga off road.

Tentu saja hal itu dikarenakan bahwa Jeep Rubicon menawarkan keuntungan spesifikasi yang sangat mumpuni. Mulai dari tampilan eksterior yang gagah, besar, lebar serta ground clearance sangat tinggi yang mampu meningkatkan percaya diri pengemudi untuk melahap apa saja yang ada di depannya.

Lalu berlanjut ke sektor dapur pacu Jeep Rubicon dibekali mesin Petrol 1995 cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris, 4 valve, DOHC 8-Speed Otomatis. Rubrikasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 270 hp dengan torsi 400 Nm.