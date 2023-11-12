Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Biaya Pajak Honda Civic Seri Type R? Segini Biaya yang Perlu Dikeluarkan

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |10:01 WIB
Berapa Biaya Pajak Honda Civic Seri Type R? Segini Biaya yang Perlu Dikeluarkan
Ilustrasi untuk pajak mobil Honda Civic Type R (Foto: Carbuzz)
JAKARTA- Biaya pajak Honda CIvic Type R memang memancing rasa penasaran banyak publik dan para petrolhead di Tanah Air. Pasalnya diketahui biaya pajak Honda Civic Type R berbeda cukup jauh dan signifikan ketimbang tipe dan seri civic biasa yang dijual secara CKD (Completely Knock Down) di Indonesia.

Lantas mengapa demikian?

Hal ini dikarenakan bahwa Honda CIvic Type R merupakan seri spesial dan kencang yang dirakit secara CBU (Completely Built Up) oleh pabrikan asal Jepang tersebut. Lantas tentu saja hal ini turut mempengaruhi nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang menentukan besaran pajak per tahun yang dikenakan oleh pemilik Honda CIvic Type R.

Bagi kamu yang penasaran maka simak ulasan satu ini untuk mengetahui informasi selengkapnya. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Minggu (12/11/2023) terkait besaran nominal biaya pajak Honda Civic Type R mulai dari tipe dan tahun pembuatannya.

Halaman:
1 2
      
