10 Tips Bangun Eksterior Rumah The Sims 4 Agar Terlihat Realistis

JAKARTA – The Sims 4 memiliki banyak sekali objek furnitur dan dekorasi yang bisa digunakan ketika membangun rumah. Untuk menghasilkan bangunan yang terlihat seperti nyata, pemain biasanya akan menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendekornya.

Rumah yang biasa-biasa saja terkadang membuat game menjadi membosankan jika dimainkan berlama-lama. Namun sebaliknya, jika Sim memiliki rumah yang tampak bagus dari luar bisa membangkitkan semangat dalam bermain.

Ada beberapa tips yang mungkin berguna bagi para pemain yang sangat menyukai untuk membangun rumah di The Sims 4. Tips berikut ini akan membuat rumah terlihat realistis, nyaman, dan membantu mengurangi waktu dalam membangun rumah The Sims 4.

10 Tips bangun eksterior rumah The Sims 4

1. Cari referensi bangunan rumah nyata

Sebelum membangun rumah di dunia The Sims 4, Anda dapat mencari-cari referensi rumah melalui berbagai situs web agar bisa menyesuaikan dengan tema yang diinginkan.

2. Pilih skema warna yang digunakan

Pilih palet warna cocok dan yang saling melengkapi. Hindari menggunakan banyak warna, karena bisa membuat bangunan terlihat berantakan.

3. Buat bangunan dengan lanskap

Bangunan lanskap membuat rumah terlihat lebih realistis. Anda dapat menggunakan pohon, bebatuan, semak-semak di bagian depan atau belakang rumah. Selain itu gunakan juga alat terrain painter untuk menambah variasi pada rumput.

4. Buat ruang ekstrusi

Rumah berbentuk kotak sudah sangat biasa dan membosankan. Jadi, agar terlihat realistis, buat rumah Sim Anda bervariasi dengan bagian ruangan yang sedikit menonjol keluar dibandingkan ruangan lain, menciptakan overhang, ataupun menambah kolom di bawahnya untuk menopang ruangan.

5. Sejajarkan jendela

Gunakan jendela yang sesuai dengan tema rumah yang dibuat. Letakkan jendela pada posisi yang sejajar dan sama jika memiliki beberapa lantai. Variasi jendela yang berbeda-beda hanya membuat rumah berantakan.