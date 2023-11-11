Wanita Ini Tanam 52 Mikro Chip ke Tubuhnya, Bisa Lakukan Panggilan Telepon dengan Tangan

JAKARTA - Robot humanoid yang memiliki bentuk seperti manusia tapi memiliki kecerdasan luar biasa seperti robot, kini sedang aktif dikembangkan.

Namun manusia rupannya justru bisa melakukannya asal mendapatkan teknologi yang sama.

Setidaknya hal itu yang dipikirkan oleh seorang wanita asal Las Vegas, Amerika Serikat, Anastasia Synn. Saat ini dia dinobatkan sebagai pemegang rekor manusia dengan implan mikro chip teknologi terbanyak di dunia.

BACA JUGA:

Dilaporkan Daily Mail, Sabtu (11/11/2023), total ada 52 implan mikro chip di tubuh Anastasia Synn. Setiap mikro chip memiliki fungsinya masing-masing.

"Bisa saya katakan saya adalah orang dengan implan teknologi terbanyak di dunia. Karena ini adalah yang pertama kalinya, Guinness harus membuat rekor baru untuk kategori itu," jelas Anastasia Synn.

Dikutip Genetic Literacy Project, Anatasia Synn mengaku memasang mikro chip di seluruh tubuhnya untuk kepentingan kerja. Sehari-hari dia tampil sebagai pesulap di Las Vegas.

Mikro chip itu dinilai sangat membantu dirinya saat tampil sebagai pesulap. Banyak trik-trik luar biasa yang dia lakukan dengan memanfaatkan mikro chip yang sudah ada di tubuhnya.

Namun satu hal yang paling dia sukai dari pemasangan mikro chip adalah kegunaannya yang sangat sederhana.

"Saya bisa membuka pintu rumah tanpa harus memegang kenop pintu," ujarnya.