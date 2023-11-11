Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Wanita Ini Tanam 52 Mikro Chip ke Tubuhnya, Bisa Lakukan Panggilan Telepon dengan Tangan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |18:55 WIB
Wanita Ini Tanam 52 Mikro Chip ke Tubuhnya, Bisa Lakukan Panggilan Telepon dengan Tangan
Anastasia Synn tanam banyak mikro chip ke tubuh. (Doc. gettyimage)
A
A
A

JAKARTA - Robot humanoid yang memiliki bentuk seperti manusia tapi memiliki kecerdasan luar biasa seperti robot, kini sedang aktif dikembangkan.

Namun manusia rupannya justru bisa melakukannya asal mendapatkan teknologi yang sama.

Setidaknya hal itu yang dipikirkan oleh seorang wanita asal Las Vegas, Amerika Serikat, Anastasia Synn. Saat ini dia dinobatkan sebagai pemegang rekor manusia dengan implan mikro chip teknologi terbanyak di dunia.

 BACA JUGA:

Dilaporkan Daily Mail, Sabtu (11/11/2023), total ada 52 implan mikro chip di tubuh Anastasia Synn. Setiap mikro chip memiliki fungsinya masing-masing.

"Bisa saya katakan saya adalah orang dengan implan teknologi terbanyak di dunia. Karena ini adalah yang pertama kalinya, Guinness harus membuat rekor baru untuk kategori itu," jelas Anastasia Synn.

Dikutip Genetic Literacy Project, Anatasia Synn mengaku memasang mikro chip di seluruh tubuhnya untuk kepentingan kerja. Sehari-hari dia tampil sebagai pesulap di Las Vegas.

Mikro chip itu dinilai sangat membantu dirinya saat tampil sebagai pesulap. Banyak trik-trik luar biasa yang dia lakukan dengan memanfaatkan mikro chip yang sudah ada di tubuhnya.

Namun satu hal yang paling dia sukai dari pemasangan mikro chip adalah kegunaannya yang sangat sederhana.

"Saya bisa membuka pintu rumah tanpa harus memegang kenop pintu," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/57/3111858/samsung_galaxy_s25-RwqJ_large.jpg
Viral Perbandingan Fitur Penghapus Objek Samsung Vs iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/57/3109754/viral-R8bP_large.jpg
Viral Google Tampilkan Nilai Tukar 1 Dolar AS Senilai Rp8.170
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099460/cctv-WP5T_large.jpg
Viral CCTV Pemkot Semarang Tampilkan Aktivitas dalam Kamar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067352/asn_bekasi_viral_larang_umat_kristen_ibadah_minta_maaf-OlqP_large.jpg
ASN Bekasi yang Viral Larang Umat Kristen Ibadah Minta Maaf, Bakal Disanksi Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/337/3053342/unggahan_ketua_dprd_kabupaten_lebak-DZdP_large.jpg
Profil M. Agil Zulfikar, Ketua DPRD Lebak yang Unggah Garuda Biru Bertulis Indonesia Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024183/petugas_damkar-sfMB_large.jpg
Viral Bocah SD Minta Bantuan Damkar untuk Ambil Rapot di Sekolah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement