Gandeng Tencent, Meta Balik Lagi ke China

Meta gandeng Tencent kembali lagi masuk pasar China. (Doc. Hindustantimes)

JAKARTA - Meta akhirnya kembali ke China, tapi kali ini bukan Facebook dan Instagram melainkan sebuah headset mixed reality, Meta Quest.

Dilaporkan HT Tech, Sabtu (11/11/2023), Meta justru mendapat lampu hijau dari pemerintah China untuk memasarkan headset tersebut.

Hal ini dimungkinkan karena Meta baru saja meneken kerjasama dengan perusahaan teknologi China, Tencent.

"Tencent diizinkan membuat headset dengan menggunakan perangkat dari Meta. Hanya saja perangkat tersebut tetap diberikan label Tencet," ucap sumber yang dikutip HT Tech.

Kerjasama Meta dan Tencent itu diyakini jadi langkah yang sangat strategis. Pasalnya kedua perusahaan teknologi itu memang fokus mengembangkan bisnis metaverse yang perkembangannya masih jadi tanda tanya.

Yang pasti kerjasama antara Meta dan Tencent itu sedikit banyak bisa memperbaiki hubungan keduanya yang pernah memanas.

Beberapa tahun lalu China melarang penggunaan Facebook dan Instagram, peraturan tersebut masih berlaku hingga kini.

Pemerintah China melakukan pembatasan terhadap akses ke media sosial barat dengan alasan untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas negara.

Hal itu juga dikaitkan dengan kebijakan kontrol internet dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap pengguna internet di dalam negeri.