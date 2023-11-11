3 Alasan Peminat Motor Listrik di Indonesia Masih Rendah

JAKARTA – Peredaran motor listrik di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan motor konvensional.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) mengklaim saat ini baru ada 70.000 unit yang beredar di seluruh Indonesia sejak 2018.

Meski alami peningkatan, angka tersebut masih sangat rendah dan memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia masih ragu menggunakan motor listrik. Bahkan, disebutkan bahwa penetrasi motor listrik di Tanah Air masih kurang dari 0,2 persen.

BACA JUGA:

CEO Electrum Jack Yang mengungkapkan ada tiga alasan mengapa peminat motor listrik di Indonesia masih sangat rendah.

Pertama adalah banyaknya model motor listrik dengan performa mengecewakan karena mengejar harga rendah.

Performa yang dimaksud adalah jarak tempuh, akselerasi, kecepatan, dan juga tenaga yang dihasilkan motor listrik tersebut.

Hal ini tentu membuat masyarakat Indonesia enggan beralih ke motor listrik dan lebih memilih menggunakan motor bensin.

BACA JUGA:

“Hal itu menghalangi semua orang untuk berpindah ke motor listrik dan justru malah banyak orang yang kembali ke motor konvensional karena alasan itu,” kata Jack disela peluncuran motor listrik Electrum H5 di Jakarta, belum lama ini.

Untuk alasan kedua, dikatakan Jack adalah infrastruktur yang tidak memadai untuk motor listrik, seperti Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik (SPBKLU).