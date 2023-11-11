Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Ampuh Mengatasi Mobil yang Tidak Bisa Distarter

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |16:33 WIB
Cara Ampuh Mengatasi Mobil yang Tidak Bisa Distarter
Ilustrasi mobil. (Doc. Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketika sedang mengemudi, berbagai masalah bisa terjadi pada mobil, seperti kesulitan starter dengan lampu menyala diikuti dengan bunyi yang khas.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh masalah pada sambungan kabel yang kendur atau gangguan fungsi pada alternator dan aki mobil.

Berikut adalah hal yang harus dilakukan bila mobil tidak bisa distarter, dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (11/11/2023).

1. Bersihkan karburator mobil

Untuk mengatasi kesulitan starter pada mobil akibat kotoran, debu, dan noda di karburator, disarankan untuk membersihkannya di bengkel mobil.

Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat mengganggu fungsi karburator sebagai penyalur bahan bakar, menyebabkan kesulitan starter meskipun lampu menyala.

2. Periksa suhu koil secara rutin

Untuk mengatasi masalah mobil sulit distarter, penting untuk secara rutin memeriksa suhu koil. Ketika suhu koil mobil terlalu tinggi, mesin dapat sulit dinyalakan, menjadi penyebab utama kesulitan starter.

Jika meskipun sudah distarter tetapi mobil tetap diam, kemungkinan koil rusak dan perlu segera diganti dengan yang baru.

3. Periksa kesehatan komponen fuel pump

Biasanya, kesulitan starter pada mobil disebabkan oleh kerusakan pada komponen fuel pump, yang mengatur aliran bahan bakar.

Jika fuel pump mengalami gangguan fungsi, mobil bisa sulit distarter. Untuk mengatasi masalah ini, periksa kondisi fuel pump melalui multi information display (MID) di dashboard mobil. Informasi terkini tentang fuel pump dapat ditemukan di layar check engine speedometer.

Halaman:
1 2 3
      
