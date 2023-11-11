Tokoh Dunia yang Hobi Koleksi Mobil, Ada yang Punya Bugatti Veyron!

Tokoh dunia yang hobi koleksi mobil mewah. (Doc. esquire)

JAKARTA - Tidak jarang apabila para tokoh dunia menunjukkan kekayaan dengan koleksi-koleksi mobil mewahnya.

Diantaranya ada tokoh yang datang dari dunia hiburan, pejabat negara, bahkan bintang sepak bola juga pastinya memiliki deretan koleksi mobil di dalam garasinya.

Tentu saja tidak sedikit dari mereka yang rela merogoh kocek agar mendapatkan mobil-mobil dengan model yang keren.

BACA JUGA:

Berikut deretan tokoh dunia yang hobi koleksi mobil mewah dan antik, dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023).

1. Rowan Atkinson

Aktor dengan aktingnya sebagai Mr. Bean ini juga gemar koleksi mobil klasik, seperti McLaren F1 (1997), Aston Martin V8 Vantage Zagato (1986), BMW 328 (1939) dan Aston Martin DB2 (1951).

Salah satu yang dikenal adalah mobil Aston Martin V8 Vantage Zagato. Pada tahun 1998, komedian terkenal Rowan Atkinson membeli Vantage Zagato dengan stir kanan pertama yang diproduksi.

Sasis nomor 20013, dan mengkonversinya menjadi seri balap spesifikasi C2.

Konversi dilakukan oleh Aston Martin Works Service, dengan total biaya pembangunan kembali sekitar GBP 220,000 atau kisaran Rp 3,87 miliar.

2. Nicolas Cage

Salah satu aktor terkenal di industri film Hollywood, dengan salah satu filmnya yang terkenal yakni 'National Treasure' dan 'Leaving Men of Courage'.

Aktor ini punya sejumlah mobil klasik yang tak kalah keren, yakni Lamborghini 350 GT (1964), Porsche 365 Pre-A Speedster (1955), Ferrari 250 GT Pininfarina (1958) dan Jaguar E-Type Semi Lightweight Competition (1963).