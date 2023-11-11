Alasan Kenapa Mobil Listrik yang Terbakar Sulit Dipadamkan

JAKARTA - Mobil listrik yang terbakar memang sangat jarang terjadi. Berdasarkan laporan Swedish Civil Contingencies Agency disebutkan bahwa mobil bensin dan diesel justru 19 kali lebih sering terbakar dibanding mobil listrik.

Hal itu menunjukkan bahwa saat ini mobil listrik bisa dikatakan aman dari potensi terbakar. Apalagi banyak pabrikan mobil memang berupaya keras mencegah peristiwa itu terjadi.

Hanya saja sekalinya terbakar maka jangan harap mobil listrik itu bisa diselamatkan.

Pasalnya dikutip Autocar, Sabtu (11/11/2023), sekalinya mobil listrik terbakar maka sulit untuk dipadamkan. Saat coba dipadamkam api akan selalu tiba-tiba menyala lagi.

Berbagai kasus mobil listrik terbakar memang membuktikannya. Pemadam kebakaran selalu kerepotan ketika berhadap-hadapan dengan mobil listrik yang terbakar.

Contoh paling nyata adalah dua peristiwa kebakaran kapal kargo di Portugal dan Belanda. Ribuan mobil listrik yang dibawa kedua kapal tersebut terbakar dan sama sekali tidak bisa diselamatkan.

Lalu bagaimana cara terbaik saat menemui mobil listrik yang terbakar? Autocar menyebutkan para ahli berbeda pendapat tentang caranya.

Namun mereka sepakat penggunaan air dalam jumlah besar untuk mendinginkan baterai, ini karena memang api akan selalu muncul dari baterai.

Selain air penggunaan selimut api juga bisa dilakukan. Hanya saja memang hal itu bukan untuk memadamkan langsung tapi mencegah agar tidak ada api baru yang muncul dari baterai.