HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Viral! TikToker Bagikan Bensin Gratis, Banyak yang Kesal Gegara Tidak Kebagian

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:23 WIB
Viral! TikToker Bagikan Bensin Gratis, Banyak yang Kesal Gegara Tidak Kebagian
Momen Tiktoker bagi-bagi bensin gratis. (doc. Instagram: Richard)
JAKARTA - Belum lama ini, seorang TikToker bernama Richard Theodore membuat konten bagi-bagi bensin gratis ke masyarakat umum.

Konten tersebut memperlihatkan Richard yang sedang mengisi bensin pada kendaraan seseorang yang sedang isi bensin. Setelah bensin telah selesai terisi, dia meminta orang tersebut agar tidak membayar.

Pada akhir video, Richard mengajak seluruh warga yang menonton TikTok-nya untuk mengisi bensin gratis di salah satu SPBU. Tak disangka, ternyata masyarakat yang ingin isi bensin gratis sangatlah banyak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
