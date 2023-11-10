Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Redmi 13C Dijual Mulai dari Rp 1 Jutaan di China

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |18:00 WIB
Xiaomi Redmi 13C Dijual Mulai dari Rp 1 Jutaan di China
Redmi 13C (Foto: Istimewa)
A
A
A

XIAOMI resmi meluncurkan smartphone entry-level terbaru Redmi 13C. Produk ini hadir untuk mengisi segmentasi ponsel dengan harga miring di kisaran Rp1 jutaan.

Seperti dilansir dari GSM Arena, Jumat (10/11/2023), Redmi 13C meluncur dengan membawa layar LCD berukuran 6,74 inci. Layar tersebut mendukung refresh rate hingga 90Hz.

Di sektor dapur pacu, smartphone mengemas prosesor Helio G99 9nm ywng disandingkan dengan tiga pilihan RAM, yakni 4GB, 6GB, hingga 8GB. Penyimpanan internalnya berkapasitas 128GB atau 256GB.

Untuk menopang performanya terdapat baterai 5.000mAh dengan pengisian daya 18W. Fotografinya mengandalkan kamera utama 50MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera selfie 5MP.

Xiaomi Redmi 13C saat ini tersedia untuk pasar Nigeria. Terkait harga, dibandrol mulai dari 98.100 naira (Rp 1,9 juta) untuk varian 4GB/128GB, dan 109.100 naira (Rp 2,1 juta) untuk varian tertinggi 8GB/256GB.

Halaman:
1 2
      
