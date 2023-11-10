Rekomendasi 15 Handphone Rp2 Jutaan Buat Gaming Lancar!

JAKARTA – 15 handphone Rp2 jutaan ini mampu digunakan untuk gaming yang lancar. Bermain game merupakan salah satu aktivitas menyenangkan bagi sebagian orang. Hanya dengan menggunakan handphone, banyak game-game yang tersedia dan dapat dimainkan dengan mudah di mana saja.

Meski begitu, spesifikasi handphone juga perlu diperhatikan. Spesifikasi handphone yang mampu digunakan untuk bermain game dengan nyaman di antaranya adalah kapasitas baterai yang tahan lama serta prosesor yang digunakan pada handphone.

Para penggemar game pastinya akan mencari handphone dengan spesifikasi yang mampu untuk digunakan bermain game. Namun, adakah handphone dengan budget murah yang mendukung untuk bermain game dengan lancar? Simak 15 rekomendasi handphone Rp2 jutaan di bawah ini yang dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (10/11/2023).

Rekomendasi HP gaming Rp2 jutaan

1. Redmi Note 12

Dengan layar AMOLED, resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz, handphone ini nyaman digunakan untuk gaming. Handphone ini juga memiliki daya baterai hingga 5.000 mAh yang dibanderol mulai dari Rp2,099.000 saja.

2. Realme Narzo 50A

Handphone gaming ini cocok digunakan untuk memainkan game berukuran kecil hingga sedang. Resolusi layar yang dimiliki handphone ini adalah HD+. Realme Narzo 50A bisa didapatakan mulai dari Rp2,099.000.

3. Infinix Note 30

Handphone ini memiliki fitur Eye-Care Mode serta Sertifikasi TUV Rheinland untuk melindungi mata agar tidak cepat lelah, ini sangat cocok digunakan untuk bermain game. Infinix Note 30 dibanderol seharga Rp2,099.000.

4. Realme C55

Handphone ini sangat lancar digunakan untuk bermain game berukuran besar seperti PUBG dan Mobile Legend. Dengan prosesor MediaTek Helio G88, Realme C55 bisa didapatkan seharga Rp2,299.000.

5. Samsung Galaxy A13

Seri A dari Samsung ini juga mampu digunakan untuk bermain game. Handphone ini menggunakan chipset buatan Samsung yaitu Exynos 850. Samsung Galaxy A13 dijual sekitar Rp2,4 jutaan.