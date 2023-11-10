Catat! iOS 17.2 akan Tolak Gambar dan Video Porno di iPhone

CUPERTINO - Apple melakukan terobosan menarik pada sistem perangkat lunak terbaru, iOS 17.2. Dalam laporan terbaru, software tersebut dapat membuat iPhone menolak gambar dan video porno di dalam perangkat.

Disebutkan 9to5Mac, Jumat (10/11/2023) ini saat ini iOS 17.2 masih dalam tahapan pengujian oleh pengembang dan pengguna terpilih. Nantinya begitu sudah selesai maka beberapa pembaruan yang ada dalam iOS 17.2 sudah bisa langsung diakses oleh seluruh pengguna iPhone.

"Beberapa pembaruan yang diberikan ada di Journal, Apple Music, dan Tapback. Yang paling terbaru adalah Sensitive Content Warning," sebut 9to5Mac.

Fitur Sensitive Content Warning memungkinkan ponsel untuk memperingatkan pemiliknya akan konten yang diterima. Konten-konten yang dilarang nantinya bisa berupa foto dan video telanjang atau porno.

Nah, menariknya Apple justru tidak hanya akan menyediakan fitur tersebut hanya di iPhone. Perusahaan teknologi yang berbasis di Cupertino, Amerika Serikat itu juga akan memasang fitur yang sama di software lain untuk perangkat buatan Apple lainnya seperti iPad, Macbook, dan Apple Watch.

Fitur itu sendiri nantinya akan langsung terpasang otomatis di iPhone. Hanya saja pengguna bisa menonaktifkannya jika memang menginginkan gambar-gambar tersebut diterima.