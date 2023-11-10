Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Catat! iOS 17.2 akan Tolak Gambar dan Video Porno di iPhone

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:20 WIB
Catat! iOS 17.2 akan Tolak Gambar dan Video Porno di iPhone
Update iOS 17 (Foto: Apple)
A
A
A

CUPERTINO - Apple melakukan terobosan menarik pada sistem perangkat lunak terbaru, iOS 17.2. Dalam laporan terbaru, software tersebut dapat membuat iPhone menolak gambar dan video porno di dalam perangkat.

Disebutkan 9to5Mac, Jumat (10/11/2023) ini saat ini iOS 17.2 masih dalam tahapan pengujian oleh pengembang dan pengguna terpilih. Nantinya begitu sudah selesai maka beberapa pembaruan yang ada dalam iOS 17.2 sudah bisa langsung diakses oleh seluruh pengguna iPhone.

"Beberapa pembaruan yang diberikan ada di Journal, Apple Music, dan Tapback. Yang paling terbaru adalah Sensitive Content Warning," sebut 9to5Mac.

Fitur Sensitive Content Warning memungkinkan ponsel untuk memperingatkan pemiliknya akan konten yang diterima. Konten-konten yang dilarang nantinya bisa berupa foto dan video telanjang atau porno.

Nah, menariknya Apple justru tidak hanya akan menyediakan fitur tersebut hanya di iPhone. Perusahaan teknologi yang berbasis di Cupertino, Amerika Serikat itu juga akan memasang fitur yang sama di software lain untuk perangkat buatan Apple lainnya seperti iPad, Macbook, dan Apple Watch.

Fitur itu sendiri nantinya akan langsung terpasang otomatis di iPhone. Hanya saja pengguna bisa menonaktifkannya jika memang menginginkan gambar-gambar tersebut diterima.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/54/3008245/ios_17-H2qm_large.jpg
Apple Luncurkan IOS 17.5, Bawa Fitur Tracker Detection dan Offline News+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/54/2986204/ios_174-17op_large.jpg
Update iOS 17.4.1 Akan Segera Meluncur, Ini Bocoran Pembaruannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/57/2967372/update-ios-17-4-bakal-hadirkan-peningkatan-sejumlah-fitur-ini-daftarnya-QPalTTS4rt.jpg
Update iOS 17.4 Bakal Hadirkan Peningkatan Sejumlah Fitur, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/54/2937930/fitur-baru-di-update-ios-17-2-yang-perlu-apple-fanboy-tahu-PJT0QJxPOs.jpg
Fitur Baru di Update iOS 17.2 yang Perlu Apple Fanboy Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/57/2932160/5-fitur-baru-di-ios-17-2-beta-4-OV44HyZ8Md.jpeg
5 Fitur Baru di iOS 17.2 Beta 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/57/2931748/apple-rilis-update-ios-17-1-2-apa-saja-yang-baru-V3wj1vnPS4.jpeg
Apple Rilis Update iOS 17.1.2, Apa Saja yang Baru?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement