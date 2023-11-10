Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mirip TikTok Shop, Meta Gandeng Amazon Hadirkan Fitur Belanja di Facebook dan Instagram

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |07:48 WIB
Mirip TikTok Shop, Meta Gandeng Amazon Hadirkan Fitur Belanja di Facebook dan Instagram
Meta gandeng Amazon untuk belanja langsung dari media sosial mereka (Foto: Reuters)
A
A
A

CALIFORNIA – Meta tampaknya masih optimis dengan potensi aplikasinya sebagai platform untuk perdagangan online. Meskipun sebelumnya Meta telah meninggalkan upaya belanja langsung di Facebook dan Instagram.

Seperti yang dilansir Tech Cruch, Sabtu (11/11/2023), Meta kini berkolaborasi dengan Amazon untuk memungkinkan pengguna berbelanja melalui aplikasi sosial Meta dengan menautkan akun Facebook dan Instagram mereka ke akun Amazon. Pengguna dapat melakukan check out, melakukan pembayaran, dan mengirim barang pada alamat yang tersimpan di Amazon.

Seorang perwakilan dari Amazon, Callie Jernigan, mengkonfirmasi “pelanggan di AS akan dapat berbelanja di iklan Facebook dan Instagram Amazon dan melakukan pembayaran di Amazon tanpa harus meninggalkan aplikasi media sosial."

Amazon juga menyatakan bahwa fitur belanja dalam aplikasi yang baru akan tersedia untuk produk tertentu yang diiklankan di Facebook atau Instagram dan dijual oleh Amazon atau oleh penjual independen di etalase Amazon.

Melalui postingan Linkedin, mitra Meta dan Google Ads, dan co-CEO Disruptive Digital, Maurice Rahmey menjelaskan manfaat kesepakatan tersebut. Meta akan mendapatkan penargetan dan optimasi yang lebih baik dengan menggunakan informasi dari Amazon dan toko yang menyediakan Buy with Prime untuk menampilkan iklan kepada konsumen.

Hal ini akan meningkatkan tingkat konversi, karena pelanggan dapat melakukan check out lebih cepat. Selain itu, Meta akan dapat menyesuaikan pesan iklan dan halaman produk berdasarkan apakah pengguna adalah anggota Prime, kemudian menyesuaikan informasi lain seperti harga waktu nyata atau perkiraan pengiriman, sesuai kebutuhan.

Halaman:
1 2
      
