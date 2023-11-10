Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Modus Penipuan di WhatsApp yang Sering Terjadi dan Cara Menghindarinya

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:18 WIB
5 Modus Penipuan di WhatsApp yang Sering Terjadi dan Cara Menghindarinya
WhatsApp (Foto: Salsabila Nur Azizah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – WhatsApp memudahkan penggunanya untuk berbagi pesan teks, gambar, dan video dengan sejumlah orang dalam waktu singkat. Cara instan ini tak pelak dimanfaatkan seseorang untuk melakukan penipuan.

Penipuan terjadi karena kurangnya kesadaran atau kelalaian pengguna. Penipu sering menggunakan teknik rekayasa sosial untuk memperdaya orang agar memberikan informasi pribadi atau uang. Mereka menyamar sebagai teman, keluarga, atau institusi resmi untuk mendapatkan kepercayaan korban.

Lantas, bagaimana cara mengetahui modus penipuan di WhatsApp agar Anda dapat waspada dan mencegah hal itu terjadi pada Anda? Ini dia lima modus penipuan di WhatsApp dan cara menghindarinya. Simak ulasannya berikut ini.

1. Tautan Undangan Digital 

Anda perlu berhati-hati apabila mendapatkan pesan yang meminta untuk membuka tautan undangan digital. Misalnya, undangan pernikahan. Biasanya, setelah pengguna membuka undangan tersebut, mereka diminta untuk mengonfirmasi kehadiran atau merespons melalui tautan yang sebenarnya membuka pintu bagi para penipu untuk mencuri data pribadi.

Pengguna dapat menghindari modus ini dengan tidak membuka undangan pernikahan dari sumber yang tidak dikenal. Selain itu, setiap undangan sebaiknya diverifikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan sebelum memberikan tanggapan atau informasi pribadi.

2. Kenaikan Biaya Transfer Rekening 

Modus penipuan kenaikan biaya transfer adalah modus penipuan di mana penipu mencoba untuk meyakinkan korban agar membayar biaya tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan. Modus ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui pesan teks, email, atau panggilan telepon.

Modus ini dapat dihindari dengan memverifikasi informasi secara langsung melalui situs web resmi bank atau melalui sumber yang dapat dipercaya. Waspadai pesan yang meminta konfirmasi dengan tekanan waktu atau ancaman pemotongan otomatis.

3. Modus Kurir 

Waspadalah terhadap penipuan yang menggunakan nama kurir. Korban penipuan ini biasanya mengunduh 'gambar' yang diklaim sebagai 'foto paket'. Cara ini bertujuan untuk mengambil One-Time Password (OTP) yang dikirim melalui SMS yang berisiko membobol saldo di mobile banking.

Untuk menghindarinya, pengguna dapat menggunakan sumber resmi untuk memverifikasi informasi pengiriman. Jangan mengandalkan nomor telepon atau alamat email yang diberikan dalam pesan yang mencurigakan. Alih-alih, cari informasi kontak langsung dari situs web resmi kurir atau penjual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement