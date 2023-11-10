Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google akan Hapus Jutaan Akun Gmail Mulai Bulan Desember 2023

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:41 WIB
Google akan Hapus Jutaan Akun Gmail Mulai Bulan Desember 2023
Google akan hapus jutaan akun Gmail (Foto: Istimewa)
A
A
A

GOOGLE mengumumkan akan menghapus jutaan akun Gmail mulai bulan Desember 2023. Langkah ini dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya bersih-bersih layanan.

Sebagaimana dihimpun dari Android Authority, Jumat (10/11/2023), penghapus ini berlaku untuk akun Gmail yang sudah tidak aktif atau tidak login selama lebih dari dua tahun terakhir.

Bagi pengguna yang akunnya masuk ke dalam kategori bakal dihapus, Google akan segera mengirim email pemberitahuan agar pengguna meluangkan waktu sebentar untuk krmbali melakukan login.

Rencana bersih-bersih akun ini sebenarnya telah diumumkan Google sejak bulan Mei lalu. Perusahaan mengumumkan akan mulai menghapus akun Google yang tidak aktif selama dua tahun atau lebih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/54/3078537/gmail-5Skh_large.jpg
Cara Menarik Kembali Email yang Sudah Terkirim di Berbagai Platform
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/54/3026406/ilustrasi-kiHb_large.jpg
Google Bawa Gemini AI ke Gmail, Bisa Digunakan Juga di Android dan iOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/54/3013230/gmail-YBOv_large.jpg
Gmail di Android Akan Segera Dapat Fitur Gemini AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/54/2990191/gmail_google-zJuf_large.jpg
Penyimpanan Gmail Penuh, Simak Cara Mengosongkannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/54/2930339/ingat-besok-google-akan-hapus-jutaan-akun-gmail-begini-cara-menghindarinya-Dpasrkmfoe.jpeg
Ingat, Besok Google akan Hapus Jutaan Akun Gmail! Begini Cara Menghindarinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/54/2920896/google-ungkap-3-tanda-bahaya-akun-gmail-diretas-XmGmnGAsCG.jpg
Google Ungkap 3 Tanda Bahaya Akun Gmail Diretas
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement