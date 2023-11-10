Google akan Hapus Jutaan Akun Gmail Mulai Bulan Desember 2023

GOOGLE mengumumkan akan menghapus jutaan akun Gmail mulai bulan Desember 2023. Langkah ini dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya bersih-bersih layanan.

Sebagaimana dihimpun dari Android Authority, Jumat (10/11/2023), penghapus ini berlaku untuk akun Gmail yang sudah tidak aktif atau tidak login selama lebih dari dua tahun terakhir.

Bagi pengguna yang akunnya masuk ke dalam kategori bakal dihapus, Google akan segera mengirim email pemberitahuan agar pengguna meluangkan waktu sebentar untuk krmbali melakukan login.

Rencana bersih-bersih akun ini sebenarnya telah diumumkan Google sejak bulan Mei lalu. Perusahaan mengumumkan akan mulai menghapus akun Google yang tidak aktif selama dua tahun atau lebih.