JAKARTA- Masih yang bertanya-tanya apakah ini arti iPhone tidak tersedia atau iPhone unavailable?

Meskipun brand ponsel iPhone merupakan salah satu yang mentereng, namun terdapat beberapa kendala yang terkadang membingungkan. Seperti munculnya keterangan “Iphone Tidak Tersedia Dalam 15 Menit”. Keterangan tersebut muncul di tipe X, Xr ataupun generasi terbaru.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023), secara umum, keterangan tersebut muncul ketika pengguna salah memasukkan password kunci layar berkali-kali. Sehingga, iphone secara otomatis akan menampilkan keterangan tersebut sebagai bentuk peringatan.

Sudah lazim diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tulisan tersebut pada iPhone. Berikut beberapa penyebab yang umum:

1. Terlalu Banyak Mencoba Kata Sandi

Sudah umum diketahui untuk menggunakan iPhone biasanya menggunakan password atau pun face ID sebagai bentuk perlindungan. Namun ketika kita lupa akan password dan face unlock juga tidak berfungsi dengan baik, maka bisa jadi masalah yang cukup fatal.

Selain tidak bisa membuka kunci layar iphone, penggunanya juga akan melihat munculnya notifikasi tersebut di layar ponsel.

2. Perangkat Lunak Belum Update

Sebab lainnya ialah akibat perangkat lunak (software) yang bermasalah. Ini bisa terjadi karena pengguna belum mengupdate software. Kemudian juga ada kemungkinan salah satu berkas yang korup. Tentu saja ini bisa menjadi faktor yang memicu munculnya notifikasi tersebut.

Selain itu, bisa juga terjadi karena proses instal aplikasi tidak sesuai atau terdapat kendala pada aplikasi yang sudah terinstal di ponsel tersebut.

Jadi sangat penting untuk tidak sembarangan dalam memasang aplikasi. Karena, pihak iPhone sudah memberikan rekomendasi instal berbagai aplikasi melalui AppStore.