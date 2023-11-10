Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Arti iPhone Tidak Tersedia atau iPhone Unavailable?

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:17 WIB
Ini Arti iPhone Tidak Tersedia atau iPhone Unavailable?
Ilustrasi untuk arti iPhone tidak tersedia atau iPhone unavailabe (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Masih yang bertanya-tanya apakah ini arti iPhone tidak tersedia atau iPhone unavailable?

 BACA JUGA:

Meskipun brand ponsel iPhone merupakan salah satu yang mentereng, namun terdapat beberapa kendala yang terkadang membingungkan. Seperti munculnya keterangan “Iphone Tidak Tersedia Dalam 15 Menit”. Keterangan tersebut muncul di tipe X, Xr ataupun generasi terbaru.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023), secara umum, keterangan tersebut muncul ketika pengguna salah memasukkan password kunci layar berkali-kali. Sehingga, iphone secara otomatis akan menampilkan keterangan tersebut sebagai bentuk peringatan.

Sudah lazim diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tulisan tersebut pada iPhone. Berikut beberapa penyebab yang umum:

1. Terlalu Banyak Mencoba Kata Sandi

Sudah umum diketahui untuk menggunakan iPhone biasanya menggunakan password atau pun face ID sebagai bentuk perlindungan. Namun ketika kita lupa akan password dan face unlock juga tidak berfungsi dengan baik, maka bisa jadi masalah yang cukup fatal.

Selain tidak bisa membuka kunci layar iphone, penggunanya juga akan melihat munculnya notifikasi tersebut di layar ponsel.

2. Perangkat Lunak Belum Update

Sebab lainnya ialah akibat perangkat lunak (software) yang bermasalah. Ini bisa terjadi karena pengguna belum mengupdate software. Kemudian juga ada kemungkinan salah satu berkas yang korup. Tentu saja ini bisa menjadi faktor yang memicu munculnya notifikasi tersebut.

Selain itu, bisa juga terjadi karena proses instal aplikasi tidak sesuai atau terdapat kendala pada aplikasi yang sudah terinstal di ponsel tersebut.

Jadi sangat penting untuk tidak sembarangan dalam memasang aplikasi. Karena, pihak iPhone sudah memberikan rekomendasi instal berbagai aplikasi melalui AppStore.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement