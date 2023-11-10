Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kecolongan, Iklan TransJakarta Viral Usai Tampilkan Riwayat Situs Porno

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |13:45 WIB
Kecolongan, Iklan TransJakarta Viral Usai Tampilkan Riwayat Situs Porno
Viral iklan TransJakarta tampilkan riwat situs porno (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Iklan TransJakarta di media sosial Instagram menjadi sorotan setelah salah satu adegannya menampilkan pemandangan tak biasa. Terlihat jelas HP yang digunakan untuk promosi iklan terekam memiliki riwayat kunjungan ke situs porno.

Dalam tangkapan layar akun X @akuluthfi, bisa dilihat TransJakarta membagikan iklan layanan lewat media sosial Instagram. Semula semua berjalan normal hingga keanehan muncul ketika model iklan membuka browser di HP untuk mengunjungi situs TransJakarta.

Di sini lah tampak HP yang digunakan, sebelumnya telah mengunjungi situs porno bisa diketahui dari keterangan "Frequently Visited: Free Porn Video...". Sayangnya tidak jelas situs porno mana yang dikunjungi, namun diduga kuat merupakan situs Pornhub.

Tangkapan layar ini pun mendapat sorotan dari masyarakat luas. Tidak sedikit netizen yang melontarkan komentar nyinyir sekaligus kocak kepada akun Instagram resmi TransJakarta yang kadung terlanjur melakukan blunder dalam iklannya.

"Wkwkwkwkw frequently visited urutan pertama lagi, berarti sering banget," kata salah satu warganet, dikutip pada Jumat (10/11/2023). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/57/3111858/samsung_galaxy_s25-RwqJ_large.jpg
Viral Perbandingan Fitur Penghapus Objek Samsung Vs iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/57/3109754/viral-R8bP_large.jpg
Viral Google Tampilkan Nilai Tukar 1 Dolar AS Senilai Rp8.170
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099460/cctv-WP5T_large.jpg
Viral CCTV Pemkot Semarang Tampilkan Aktivitas dalam Kamar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067352/asn_bekasi_viral_larang_umat_kristen_ibadah_minta_maaf-OlqP_large.jpg
ASN Bekasi yang Viral Larang Umat Kristen Ibadah Minta Maaf, Bakal Disanksi Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/337/3053342/unggahan_ketua_dprd_kabupaten_lebak-DZdP_large.jpg
Profil M. Agil Zulfikar, Ketua DPRD Lebak yang Unggah Garuda Biru Bertulis Indonesia Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024183/petugas_damkar-sfMB_large.jpg
Viral Bocah SD Minta Bantuan Damkar untuk Ambil Rapot di Sekolah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement