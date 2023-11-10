Kecolongan, Iklan TransJakarta Viral Usai Tampilkan Riwayat Situs Porno

JAKARTA - Iklan TransJakarta di media sosial Instagram menjadi sorotan setelah salah satu adegannya menampilkan pemandangan tak biasa. Terlihat jelas HP yang digunakan untuk promosi iklan terekam memiliki riwayat kunjungan ke situs porno.

Dalam tangkapan layar akun X @akuluthfi, bisa dilihat TransJakarta membagikan iklan layanan lewat media sosial Instagram. Semula semua berjalan normal hingga keanehan muncul ketika model iklan membuka browser di HP untuk mengunjungi situs TransJakarta.

Di sini lah tampak HP yang digunakan, sebelumnya telah mengunjungi situs porno bisa diketahui dari keterangan "Frequently Visited: Free Porn Video...". Sayangnya tidak jelas situs porno mana yang dikunjungi, namun diduga kuat merupakan situs Pornhub.

Tangkapan layar ini pun mendapat sorotan dari masyarakat luas. Tidak sedikit netizen yang melontarkan komentar nyinyir sekaligus kocak kepada akun Instagram resmi TransJakarta yang kadung terlanjur melakukan blunder dalam iklannya.

"Wkwkwkwkw frequently visited urutan pertama lagi, berarti sering banget," kata salah satu warganet, dikutip pada Jumat (10/11/2023).