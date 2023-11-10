Petinggi Benarkan WhatsApp Bakal Ada Iklannya

PLATFORM berbagi pesan, WhatsApp hampir dipastikan akan menampilkan iklan. Hal itu dibenarkan oleh salah saty petinggi WhatsApp, Will Cathcart beberapa waktu yang lalu.

Diberitakan Gizchina, Kamis (9/11/2023), Cathcart mengatakan bahwa WhatsApp pada akhirnya mungkin benar akan menampilkan iklan. Ini akan merubah platform sepenuhnya.

Padahal September lalu, Cathcart dengan tegas membantah adanya niat untuk memperkenalkan iklan ke WhatsApp. Kabar tersebut pun membuat para pengguna lega.

Maju mundur perubahan ini tampaknya berkaitan dengan laporan Financial Times. Data laporan tersebut menunjukkan bahwa Meta, perusahaan induk WhatsApp, sedang mempertimbangkan integrasi iklan ke dalam kotak masuk pengguna.

Cathcart kemudian dengan tegas mengesampingkan kemungkinan ini. Dia menyadari bahwa orang-orang tidak ingin kotak masuk mereka dibanjiri iklan dan berusaha menjamin itu tidak akan terjadi.

Cathcart mengatakan kesempatan iklan terbuka di tempat lain, khususnya di fitur WhatsApp Channels. Dia menjelaskan bahwa fitur itu dapat membebankan biaya kepada orang untuk mendaftar.