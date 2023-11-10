Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

10 Video YouTube yang Paling Banyak Ditonton di Indonesia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |06:49 WIB
10 Video YouTube yang Paling Banyak Ditonton di Indonesia
Ilustrasi (Foto: Reuters)
TERDAPAT 10 video Youtube yang paling banyak ditonton di Indonesia. Berbagai konten ini berhasil menarik perhatian jutaan penonton dan mencerminkan berbagai minat masyarakat Indonesia.

Berikut adalah 10 video Youtube yang paling banyak ditonton di Indonesia:

1. Abang Tukang Bakso - Daffa & Khalista feat Kak Nunuk

Video musik anak-anak yang diproduksi oleh GNP Musik ini telah meraih 1,2 miliar view. Lagu ini begitu populer di kalangan anak-anak karena liriknya yang menyenangkan dan menggembirakan.

2. Siti Badriah - Lagi Syantik

Berikutnya adalah video dari pedangdut cantik Siti Badriah dengan judul Lagi Syantik. Lagu keluaran Nagaswara ini telah dilihat sebanyak 695 juta kali setelah dirilis tahun 2018. Lagu Lagi Syantik juga sempat menempati trending di berbagai media sosial.

Halaman:
1 2 3
      
