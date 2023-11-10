Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mesin Motor Suzuki Jauh Lebih Baik, Awet, Bandel Tapi Kenapa Kurang Laku di Indonesia?

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:36 WIB
Mesin Motor Suzuki Jauh Lebih Baik, Awet, Bandel Tapi Kenapa Kurang Laku di Indonesia?
Ilustrasi untuk mesin motor Suzuki jauh lebih baik, awet, bandel, tapi kenapa kurang laku di Indonesia? (Foto: Topgear)
JAKARTA - Banyak pengguna motor di Tanah air yang bingung tentang mesin motor Suzuki jauh lebih baik, awet, bandel tapi kenapa kurang laku di Indonesia?

Tentu mengherankan motor dengan kualitas yang baik dan awet namun kurang laku di pasaran. Namun rupanya fenomena ini sedang dialami pabrikan asal Jepang di Indonesia yaitu Suzuki.

Pasalnya sudah bukan jadi rahasia umum lagi kalau produk buatan Suzuki ini memiliki kualitas yang superior bahkan bisa disebut sulit rusak.

Mulai dari segi mesin, rangka sasis hingga pengecatan memiliki kualitas quality control yang bisa dibilang baik. Namun mengapa kelebihan hebat yang dimilik oleh Suzuki lantas membuat pabrikan tersebut kurang laku di Indonesia?

Simak penjelasan selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (10/11/2023) terkait mesin mesin keawetan mesin motor Suzuki yang ternyata kurang laku di Indonesia.

Suzuki Tidak Laku di Indonesia

Penjualan yang melemah saat sedang dirasakan oleh Suzuki beberapa tahun belakangan ini tentu dampak dari banyak faktor yang jarang diketahui oleh banyak orang.

Padahal jika dipikirkan seharusnya penjualan motor Suzuki sudah berjaya karena tetap mempertahankan kualitas yang sangat baik dari keawetan mesin, kekuatan body hingga cat yang berkualitas.

Bahkan jika dibandingkan dengan kompetitornya, Suzuki memiliki produk yang jauh lebih unggul dan meyakinkan untuk penggunaan motor sebagai alat tempur harian. Lantas mengapa fakta pada akhirnya kian berbeda terbalik dengan realita di lapangan? Simak rincian faktornya berikut ini:

