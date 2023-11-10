Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Honda Brio Satya Per Tahun? Segini Kisaran Biaya yang Perlu Dibayarkan

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:10 WIB
Berapa Pajak Honda Brio Satya Per Tahun? Segini Kisaran Biaya yang Perlu Dibayarkan
Ilustrasi untuk pajak Honda Brio Satya per tahun (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA- Banyak penggemar mobil dari usia muda yang penasaran berapa pajak Honda Brio Satya per tahun?

 BACA JUGA:

Pajak Honda Brio Satya per tahun menarik untuk diulas lebih detail dan lengkap. Pasalnya mobil LCGC satu ini disebut-sebut memiliki nominal pajak paling murah di kelas hatchback non LCGC sekelasnya.

Maka dari itu tidak heran bila Honda Brio Satya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia karena harga unit dan pajak yang dikenakan sangat terjangkau. Bagi kalian yang penasaran maka simak detail lengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (10/11/2023) terkait nominal pajak per tahun yang mesti dikeluarkan bagi pemilik Honda Brio.

Berapa Pajak Honda Brio Satya per Tahun

Melansir laman resmi Samsat.id, menjelaskan bahwa Honda Brio Satya memiliki tarif pahak yang berbeda-beda sesuai dengan model dan tahun pembuatannya. Begini rincian selengkapnya:

1. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2013

  • BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD 2013 Rp 1.580.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD 2013 Rp 1.780.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD 2013 Rp 1.660.000

2. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2014

  • BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD 2014 Rp 1.680.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD 2014 Rp 1.880.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD 2014 Rp 1.760.000

3. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2015

  • BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD 2015 Rp 1.740.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD 2015 Rp 1.920.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD 2015 Rp 1.820.000

4. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2016

  • BRIO SATYA 1.2E CVTCKD 2016 Rp 2.320.000
  • BRIO SATYA 1.2E MT CKD 2016 Rp 2.080.000
  • BRIO SATYA 1.2S MT CKD 2016 Rp 2.000.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD 2016 Rp 1.800.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD 2016 Rp 1.960.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD 2016 Rp 1.880.000

5. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2017

  • BRIO SATYA 1.2E MT CKD 2017 Rp 2.100.000
  • BRIO SATYA 1.2S MT CKD 2017 Rp 2.020.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD 2017 Rp 1.940.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD 2017 Rp 2.100.000
  • BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD 2017 Rp 2.060.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183345//samsat-uCVk_large.jpg
Syarat dan Cara Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176614//honda_brio-rpuV_large.jpg
Penjualan LCGC Anjlok 33,9 Persen hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3174980//bapenda_balik_nama_kendaraan-7IhL_large.jpg
Baru Balik Nama Kendaraan? Cek Aturan Terbaru Soal Keringanan Pajaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170754//honda_brio-nHsw_large.jpg
Honda Bukukan Penjualan 5.317 Unit Agustus 2025, Brio Masih Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613//giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/52/3159966//honda_brio_satya-hCg5_large.jpg
Perang Harga Mobil Listrik, Honda: LCGC Masih Jadi Pilihan Pembeli Pertama
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement