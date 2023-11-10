Berapa Pajak Honda Brio Satya Per Tahun? Segini Kisaran Biaya yang Perlu Dibayarkan

JAKARTA- Banyak penggemar mobil dari usia muda yang penasaran berapa pajak Honda Brio Satya per tahun?

Pajak Honda Brio Satya per tahun menarik untuk diulas lebih detail dan lengkap. Pasalnya mobil LCGC satu ini disebut-sebut memiliki nominal pajak paling murah di kelas hatchback non LCGC sekelasnya.

Maka dari itu tidak heran bila Honda Brio Satya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia karena harga unit dan pajak yang dikenakan sangat terjangkau. Bagi kalian yang penasaran maka simak detail lengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (10/11/2023) terkait nominal pajak per tahun yang mesti dikeluarkan bagi pemilik Honda Brio.

Berapa Pajak Honda Brio Satya per Tahun

Melansir laman resmi Samsat.id, menjelaskan bahwa Honda Brio Satya memiliki tarif pahak yang berbeda-beda sesuai dengan model dan tahun pembuatannya. Begini rincian selengkapnya:

1. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2013

BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD 2013 Rp 1.580.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD 2013 Rp 1.780.000

BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD 2013 Rp 1.660.000

2. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2014

BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD 2014 Rp 1.680.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD 2014 Rp 1.880.000

BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD 2014 Rp 1.760.000

3. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2015

BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD 2015 Rp 1.740.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD 2015 Rp 1.920.000

BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD 2015 Rp 1.820.000

4. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2016

BRIO SATYA 1.2E CVTCKD 2016 Rp 2.320.000

BRIO SATYA 1.2E MT CKD 2016 Rp 2.080.000

BRIO SATYA 1.2S MT CKD 2016 Rp 2.000.000

BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD 2016 Rp 1.800.000

BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD 2016 Rp 1.960.000

BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD 2016 Rp 1.880.000

5. Biaya Pajak Brio Satya Tahun 2017