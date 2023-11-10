Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Daihatsu Luxio? Segini Kisaran Biaya yang Wajib Dibayarkan

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:57 WIB
Berapa Pajak Mobil Daihatsu Luxio? Segini Kisaran Biaya yang Wajib Dibayarkan
Ilustrasi untuk pajak mobil Daihatsu Luxio (Foto: Septian P/Okezone)
JAKARTA- Ternyata masih banyak yang penasaran berapa pajak mobil Daihatsu Luxio?Pajak mobil Daihatsu Luxio perlu kamu ketahui dengan benar dan tepat, khususnya bagi kamu yang ingin membeli MPV murah berkualitas.

Pasalnya Daihatsu Luxio dapat jadi pilihan menarik untuk dimiliki karena menawarkan kepraktisan, kelegaan kabin yang superior hingga harga yang menarik.

Oleh karena itu tidak heran bila kemunculan Daihatsu Luxio di pasaran ternyata direspon positif oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Selain harga mobilnya yang murah dan terjangkau ternyata disamping itu, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa pajak yang dikenakan pada unit MPV ini juga murah meriah di kelasnya.

Lantas berapa kisaran nominal yang perlu dibayarkan pada unit baby Alphard satu ini? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (10/11/2023) terkait kisaran pajak mobil Daihatsu Luxio.

Berapa Pajak Daihatsu Luxio

Melansir dari laman resmi Samsat.id, bahwa nominal pajak yang dikenakan pada unit MPV ini memiliki harga yang berbeda-beda. Sebab hal itu disesuaikan dengan model dan tahun pembuatannya.

Bagi kamu yang penasaran berikut pajak mobil Daihatsu Luxio berbagai tahun dan model:

LUXIO 1.5 D MT 2008 Rp 1.420.000

LUXIO 1.5 M MT 2008 Rp 1.440.000

LUXIO 1.5 D MT 2009 Rp 1.500.000

LUXIO 1.5 M ABS MT 2008 Rp 1.500.000

LUXIO 1.5 M MT 2009 Rp 1.540.000

LUXIO 1.5 M ABS MT 2009 Rp 1.560.000

LUXIO 1.5 X AT 2008 Rp 1.620.000

LUXIO 1.5 X MT 2009 Rp 1.620.000

LUXIO 1.5 X ABS MT2008 Rp 1.700.000

LUXIO 1.5 X AT 2009 Rp 1.700.000

LUXIO 1.5 X MT 2010 Rp 1.700.000

LUXIO 1.5 D MT 2010 Rp 1.720.000

LUXIO 1.5 D MT 2011 Rp 1.740.000

LUXIO 1.5 D MT 2012 Rp 1.760.000

LUXIO 1.5 X ABS MT 2009 Rp 1.760.000

LUXIO 1.5 X AT 2010 Rp 1.800.000

LUXIO 1.5 X MT 2011 Rp 1.800.000

LUXIO 1.5 M MT 2010 Rp 1.820.000

LUXIO 1.5 X ABS AT 2008 Rp 1.820.000

LUXIO 1.5 M ABS MT 2010 Rp 1.860.000

LUXIO 1.5 D MT 2013 Rp 1.880.000

LUXIO 1.5 M MT 2011 Rp 1.900.000

LUXIO 1.5 X AT 2011 Rp 1.900.000

LUXIO 1.5 X MT 2012 Rp 1.900.000

LUXIO 1.5 M MT 2012 Rp 1.920.000

LUXIO 1.5 X ABS AT 2009 Rp 1.920.000

LUXIO 1.5 M MT 2013 Rp 1.940.000

Halaman:
1 2
      
