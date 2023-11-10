Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Karimun Wagon R per Tahun?

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:17 WIB
Berapa Pajak Mobil Karimun Wagon R per Tahun?
Pajak mobil Karimun Wagon R per tahun. (Doc. MPI)
A
A
A

JAKARTA - Berapa pajak mobil Karimun Wagon R per tahun? Tentu ini merupakan hal yang penting untuk diketahui khususnya bagi Anda yang menginginkan mobil ini.

Karimun Wagon R merupakan salah satu mobil andalan Suzuki. Banyak orang yang tertarik dengan kendaraan ini karena harganya yang murah dan bensin sehingga nyaman untuk berkendara di tengah kemacetan.

 BACA JUGA:

Biaya pajak yang dikenakan pada Karimun Wagon R juga cukup beragam. Pajak mobil ini disesuaikan dengan tipenya, transmisinya, dan tahun keluarannya.

Penasaran dengan biayanya? Simak ulasannya berikut ini, seperti dikutip dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023).

Berapa pajak mobil Karimun Wagon R per tahun

Karimun Wagon R

  • KARIMUN WAGON R 2000 - Rp1.260.000
  • KARIMUN WAGON R 2001 - Rp1.302.000
  • KARIMUN WAGON R 2002 - Rp1.386.000

Karimun Wagon R GL

  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2013 - Rp1.029.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2014 - Rp1.281.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2015 - Rp1.449.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2015 - Rp1.365.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2016 - Rp1.596.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2016 - Rp1.449.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2017 - Rp1.764.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2017 - Rp1.680.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2018 - Rp1.869.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2018 - Rp1.743.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2019 - Rp1.974.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2019 - Rp1.827.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2020 - Rp2.079.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2020 - Rp1.932.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2022 - Rp2.226.000
  • KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2022 - Rp2.079.000

Karimun Wagon R GX

  • KARIMUN WAGON R GX 4X2 MT 2013 - Rp1.176.000
  • KARIMUN WAGON R GX 4X2 MT 2014 - Rp1.365.000
  • KARIMUN WAGON R GX 4X2 MT 2015 - Rp1.428.000
  • KARIMUN WAGON R GX 4X2 MT 2016 - Rp1.533.000

Karimun Wagon R GA

  • KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2013 - Rp945.000
  • KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2014 - Rp1.071.000
  • KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2015 - Rp1.260.000
  • KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2016 - Rp1.302.000
  • KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2017 - Rp1.533.000
  • KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2018 - Rp1.638.000
  • KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2019 - Rp1.701.000
  • KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2020 - Rp1.722.000
  • KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2022 - Rp1.848.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173570/mobil_bekas-vtHX_large.jpg
Tips Kenali Mobil Bekas Tabrak hingga Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173271/mobil_bekas-de4i_large.jpg
Viral Inspektor Mobil Bekas Bongkar Indikasi Odometer Diakali Penjual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3168942/mobil_listrik_bekas-LE4h_large.jpg
Curhat Pedagang Ogah Jualan Mobil Listrik Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165949/penjualan_mobil_bekas-VQK0_large.jpg
Penjualan Mobil Bekas Diprediksi 3 Kali Lipat Lebih Besar Dibandingkan Mobil Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/52/3165818/mobil_bekas-XExn_large.jpg
Pasar Lesu, Penjualan Mobil Bekas Justru Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/52/3156218/honda_jazz-VqDM_large.jpeg
Deretan Mobil Hatchback Bekas di Bawah Rp50 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement