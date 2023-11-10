Berapa Pajak Mobil Karimun Wagon R per Tahun?
Redaksi
, Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:17 WIB
Pajak mobil Karimun Wagon R per tahun. (Doc. MPI)
Share
https://ototekno.okezone.com/read/2023/11/10/52/2918127/berapa-pajak-mobil-karimun-wagon-r-per-tahun
JAKARTA - Berapa pajak mobil Karimun Wagon R per tahun? Tentu ini merupakan hal yang penting untuk diketahui khususnya bagi Anda yang menginginkan mobil ini.
Karimun Wagon R merupakan salah satu mobil andalan Suzuki. Banyak orang yang tertarik dengan kendaraan ini karena harganya yang murah dan bensin sehingga nyaman untuk berkendara di tengah kemacetan.
BACA JUGA:
Biaya pajak yang dikenakan pada Karimun Wagon R juga cukup beragam. Pajak mobil ini disesuaikan dengan tipenya, transmisinya, dan tahun keluarannya.
Penasaran dengan biayanya? Simak ulasannya berikut ini, seperti dikutip dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023).
Berapa pajak mobil Karimun Wagon R per tahun
Karimun Wagon R
- KARIMUN WAGON R 2000 - Rp1.260.000
- KARIMUN WAGON R 2001 - Rp1.302.000
- KARIMUN WAGON R 2002 - Rp1.386.000
Karimun Wagon R GL
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2013 - Rp1.029.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2014 - Rp1.281.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2015 - Rp1.449.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2015 - Rp1.365.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2016 - Rp1.596.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2016 - Rp1.449.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2017 - Rp1.764.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2017 - Rp1.680.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2018 - Rp1.869.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2018 - Rp1.743.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2019 - Rp1.974.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2019 - Rp1.827.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2020 - Rp2.079.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2020 - Rp1.932.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 AT 2022 - Rp2.226.000
- KARIMUN WAGON R GL 4X2 MT 2022 - Rp2.079.000
Karimun Wagon R GX
- KARIMUN WAGON R GX 4X2 MT 2013 - Rp1.176.000
- KARIMUN WAGON R GX 4X2 MT 2014 - Rp1.365.000
- KARIMUN WAGON R GX 4X2 MT 2015 - Rp1.428.000
- KARIMUN WAGON R GX 4X2 MT 2016 - Rp1.533.000
Karimun Wagon R GA
- KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2013 - Rp945.000
- KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2014 - Rp1.071.000
- KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2015 - Rp1.260.000
- KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2016 - Rp1.302.000
- KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2017 - Rp1.533.000
- KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2018 - Rp1.638.000
- KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2019 - Rp1.701.000
- KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2020 - Rp1.722.000
- KARIMUN WAGON GA 4X2 MT 2022 - Rp1.848.000