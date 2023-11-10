Advertisement
OTOMOTIF

Berapa Lama Waktu Ketok Magic? Andalan Saat Kepepet

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |18:45 WIB
Berapa Lama Waktu Ketok Magic? Andalan Saat Kepepet
Ilustrasi durasi kerja bengkel ketok magic (Foto: Instagram/@ketapangjayamotor)
JAKARTA- Banyak dari generasi saat ini yang bertanya-tanya berapa lama waktu ketok magic? Bagi para pemilik kendaraan mobil pasti sering menemukan bengkel menggunakan sebutan ketok magic.

Bengkel ketok magic kerap jadi alternatif karena tarif relatif lebih murah dan proses kilat. Awal mula bengkel ketok magic sudah berkembang sejak akhir 1990an. Sudah tentu banyak yang penasaran mengapa disebut magic? Ternyata karena saat dikerjakan, pemilik mobil tidak boleh melihatnya dan pelanggan yang kaget menyebutnya seperti sulap.

Kini, jasa ketok magic tentu semakin bersaing dengan perkembangan bengkel bodi repair yang juga memperbaiki bodi mobil yang rusak.

Namun banyak yang penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan ketok magic untuk memperbaiki mobil?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (9/11/2023), ketok magic merupakan jasa reparasi bodi mobil yang penyok. Layanan ketok magic mobil dapat membuat mobil yang penyok kembali hanya dalam waktu singkat.

Cara kerja ketok magic mobil adalah dengan memperbaiki kerangka tempat bodi mobil yang rusak menggunakan perkakas sederhana seperti palu, lamak dan teter. Sementara bodi yang penyok hanya perlu pengerjaan las, dempul, dan cat ulang.

Untuk penyok di satu titik mobil maka proses perbaikan biasanya dapat ditunggu atau tidak menginap. Bahkan bila sudah ahli dan berpengalaman maka cukup memerlukan waktu 30-45 menit saja.

