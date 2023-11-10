13 Mobil Bekas di Bawah Rp30 Juta, Lengkap dengan Spesifikasinya

Mobil bekas di bawah Rp30 juta. (Doc. Freepik)

JAKARTA - Mobil bekas di bawah Rp30 juta bisa jadi pilihan utama, bagi Anda yang ingin beralih dari kendaraan roda dua ke empat.

Mobil bekas dengan harga terjangkau ini juga cocok jadi mobil pertama, terlebih jika memiliki budget terbatas.

Namun perlu disadari mobil bekas dengan harga di bawah Rp30 juta merupakan kendaraan lawas. Maka perlu diingat, bagi Anda yang ingin memboyong kendaraan tersebut harus diperhitungkan, karena pastinya tidak memiliki performa mesin yang prima.

Nah, berikut terdapat 13 mobil bekas di bawah Rp30 juta dan spesifikasinya, dikutip berbagai sumber, Kamis (9/11/2023).

Mobil bekas di bawah Rp30 juta

1. Hyundai Excel 2002 - Rp22 juta

Mobil Hyundai Excel dilengkapi dengan mesin Alpha G4EK 1.5 liter injeksi 4-silinder segaris 12 katup SOHC. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga 92 horsepower pada 5.500 rpm dan torsi 132 Nm pada 4.000 rpm.

2. Timor SOHC 1998 - Rp25 juta

Timor SOHC dilengkapi dengan mesin 1.5 liter karburator B5 4-silinder 8 segaris katup. Dapat menghasilkan tenaga 80 horsepower pada 5.500 rpm dan torsi 120 Nm pada 2.500 rpm.

3. Mazda Interplay 2000 - Rp23 juta

Mobil sedan, Mazda Interplay dilengkapi dengan mesin karburator 4-silinder segaris 16 katup SOHC dengan kapasitas 1.600 cc. Menghasilkan tenaga 86 horsepower pada 6.000 rpm dan torsi 78 Nm pada 5.600 rpm.

4. Suzuki Esteem 1995 - Rp24,5 juta

Mobil Suzuki Esteem dilengkapi dengan dua tipe mesin, karburator G13A 1.3L 4- silinder segaris 8 katup. Menghasilkan tenaga 71 horsepower pada 6.000 rpm dan torsi 102 Nm pada 4.000 rpm.

Sedangkan, G16B 1.6L Karburator 4-silinder segaris 16 katup. Menghasilkan 95 horsepower pada 6.000 rpm dan torsi 99 Nm pada 3.000 rpm.