Duit Rp60 Juta Dapat Mobil Apa Ya? Intip 10 Daftar Pilihan yang Bisa Dimiliki

JAKARTA- Hanya dengan memiliki budget Rp60 juta ternyata sudah bisa kamu salurkan untuk membeli mobil bekas namun berkualitas. Sebab di penghujung tahun 2023 didapati berbagai pilihan mobil bekas sudah menyentuh harga yang terjangkau.

BACA JUGA:

Mulai dari MPV, SUV hingga sedan, bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan. Lantas apa saja deretan mobil yang bisa dibeli dengan budget Rp60 juta?

Simak jawaban dan informasinya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (10/11/2023) terkait pilihan mobil di harga Rp60 juta.

10 Pilihan Mobil dengan Budget Rp60 Juta

1. Ford Focus Tahun 2005 Mulai Rp50 Jutaan

Pilihan mobil pertama yang bisa dimiliki dengan budget kisaran Rp60 jutaan yaitu Ford Focus Tahun 2005. Hatchback asal Amerika ini sangat populer sebab memiliki bentuk, tampilan yang sangat sporty di eranya.

Tidak hanya itu saja, mesin yang diusung juga cukup kencang dengan rubrikasi 1.600 cc 4-silinder berteknologi Duratec Ti-VCT Inline, dan 2.000 cc 4-silinder berteknologi Duratec Ti-VCT GDi Inline. Di pasaran mobil bekas Ford Focus Tahun 2005 dibandrol dengan harga mulai dari Rp50 jutaan.

2. Honda CRV Gen 2 AT Tahun 2003 Mulai Rp52 Jutaan

Mobil kedua yagng bisa kamu pinang dengan range harga mulai Rp60 jutaan yaitu Honda CRV Gen 2 AT Tahun 2003. SUV satu ini memiliki desain kekar dan menampilkan bentuk konde yang besar menambah kesan gagah pada kendaraan. Meski begitu harga mobil satu ini sudah sangat terjangkau saat ini mulai dari Rp52 jutaan sudah bisa membawa pulang unit tersebut.

3. Hyundai Avega 2007-2010 Mulai Rp48 Jutaan

Mobil selanjutnya yang patut dipertimbangkan untuk dibeli degan budget Rp50 jutaan adalah Hyundai Avega tahun 2007-2010. Sedan kompak satu ini memiliki model yang cukup manis untuk dipandang serta mesin G4EK 1.500 cc yang terkenal cukup badak dikelasnya.

Untuk dapat meminang Hyundai Avega, maka calon pembeli mesti menyiapkan dana selebihnya sekitar Rp48 juta-Rp60 jutaan.

4. Nissan Almera Tahun 2013 Manual

Budget Rp60 juta ternyata juga bisa kamu belikan sebuah unit sedan Nissan Almera tahun 2013 loh. Mobil ini sangat bandel dikelasnya karena dibekali dengan mesin HR15DE dengan rubrikasi tenaga 1.500cc yang sangat responsif.

Oleh sebab itu tidak heran bila Nissan Almera kerap digunakan sebagai armada taksi pada era kemunculannya karena mesin yang bandel. Dari segi harga sedan satu ini bisa dibandrol dengan kisaran Rp53 juta-Rp60 Jutaan.

5. Honda Odyssey Absolute Tahun 2005 AT

Unit mobil mewah nan unik seperti Honda Odyssey ternyata bisa kamu miliki dengan budget Rp60 jutaan loh. MPV satu ini memiliki beberapa keunggulan dan kemewahan seperti kabin luas dan besar, kursi captain seat, sunroof hingga ac triple blower yang membuat kabin selalu sejuk. Harga Honda Odyssey Absolute tahun 2005 di pasaran saat ini telah menyentuh harga mulai Rp50 jutaan saja.

6. Nissan Xtrail T30 Tahun 2004-2005 Mulai Rp55 jutaan

Siapa sangka bahwa dengan budget Rp60 jutaan, kamu ternyata sudah bisa membeli seekor SUV tangguh yaitu Nissan Xtrail T30 Tahun 2005 loh.

Mengapa bisa? Sebab saat ini pasar mobil Xtrail sangat terjangkau sehingga mengiurkan untuk dibeli. Bagi kamu yang ingin membeli SUV dengan mesin QR25DE tersebut maka mesti menyiapkan dana mulai dari Rp40 juta - Rp60 jutaan sesuai dengan kondisi mobil dan masa aktif pajak tersebut