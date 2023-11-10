Inggris Siap Terapkan Mobil Otonom, Tidak Salahkan Pengemudi Jika Terjadi Kecelakaan

JAKARTA - Ada yang menarik dari Raja Inggris, Charles III, saat mengumumkan percepatan industri kendaraan otonom di Inggris, baru-baru ini.

Dikutip Carbuzz, Jumat (10/11/2023), Charles III baru saja mengajukan peraturan baru tentang mobil otonom yang dinamakan Automated Vehicles Bill.

Dalam pengajuan peraturan tersebut terdapat banyak hal yang diungkap oleh suami dari Camilla Parker Bowles itu. Contohnya kondisi jalan yang perlu diperbaiki agar mobil-mobil otonom bisa berjalan dengan baik.

Termasuk membahas mengenai potensi adanya kecelakaan yang melibatkan mobil otonom.

"Kecelakaan yang melibatkan mobil otonom merupakan tanggung jawab dari produsennya," ucap Charles III.

Pernyataan tersebut seperti sebuah imunitas untuk pemilik mobil otonom. Jadi mereka bisa tidak bertanggung jawab apabila kecelakaan terjadi.

Sementara itu menurut laporan Reuters, membenarkan pernyataan yang dikeluarkan Charles III.

Mengutip pernyataan resmi pemerintah Inggris, tanggung jawab penuh memang dibebankan kepada produsen mobil otonom jika kecelakaan terjadi.

“Kendaraan itu berjalan sendiri, jadi perusahaan, bukan individu, yang akan bertanggung jawab atas cara mengemudinya,” kata mereka.

Saat ini pemerintah Inggris memang termasuk progresif dalam urusan pengembangan mobil otonom. Selain mengajukan undang-undang khusus tentang mobil otonom, Inggris juga sudah pernah membuat undang-undang pada April 2023 yang mengizinkan pengemudi untuk melepaskan tangan mereka dari kemudi mobil semi-otonom.

Kondisi itu justru berbeda di negara-negara lain. Ambil contoh di Australia yang benar-benar akan menghukum pengemudi jika ketahuan tidak menaruh tangan mereka di kemudi mobil semi otonom.