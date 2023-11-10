Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 PO Bus Terbaik Jawa Timur, Ada Punya Layanan Premium

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:53 WIB
6 PO Bus Terbaik Jawa Timur, Ada Punya Layanan Premium
Ilustrasi (Foto: Okezone)
SETIDAKNYA ada 6 PO bus terbaik Jawa Timur yang memiliki pelayanan luar biasa. Ada banyak sekali varian bus yang bisa dipilih masyarakat Indonesia, dari yang kelas ekonomi hingga kelas bisnis yang menawarkan fasilitas mewah.

Berikut 6 PO Bus Terbaik Jawa Timur dilansir dari berbagai sumber:

1. Harapan Jaya

Harapan Jaya tentu tidak asing di telinga, apalagi bagi masyarakat Jawa Timur. Sejak tahun 1977, Harapan Jaya menjadi bus yang banyak diandalkan dan terus berkembang hingga memiliki nama besar.

PO Harapan Jaya memang memiliki penumpang dan penggemar yang sangat fanatik. Bukan hanya dari Jawa Timur saja, para penggemar juga diketahui berasal dari daerah lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain selalu memberikan fasilitas terbaik, Harapan Jaya memiliki armada bus mewah Super Luxury Class Avante. Bus ini menggunakan sasis Scania K410iB, dan menjadi bus pertama yang menggunakan spion kamera.

Halaman:
1 2
      
